Huawei brengt eerste zakelijke monitor uit

Huawei heeft zijn eerste stap in de markt van monitoren gezet. De Huawei Display 23.8 is een ingetogen monitor waarmee Huawei zijn pijlen richt op thuiswerkers.

Zoals de naam doet vermoeden, heeft de Display 23.8 een diagonaal van een kleine 24 inch, 60,45 centimeter om precies te zijn. Het gaat om een IPS-paneel met een resolutie van 1920×1080 pixels en een verversingssnelheid van 60 Hz. Het scherm is mat afgewerkt en behaalt een contrastratio van 1000:1 en kijkhoeken van 178 graden. Het scherm behaalt verder een maximale helderheid van 250 nits en kan 72 procent van het NTSC-kleurengamma weergeven.

Opvallend voor een zakelijke monitor is dat de Display 23.8 niet in hoogte versteld kan worden. Wel kan het paneel naar voren en achteren kantelen en zijn er schroefgaten beschikbaar voor een VESA-standaard. De monitor heeft twee aansluitingen: 1x VGA en 1x HDMI.

De Huawei Display 23.8 is vanaf 15 maart beschikbaar voor een adviesprijs van 159 euro. De monitor wordt verkrijgbaar in zowel de Huawei Online Store als in losse winkels. Huawei biedt een tijdelijke pre-orderdeal aan van 129 euro.

1+8+N

De nieuwe monitor is onderdeel van Huawei zijn strategie om een ecosysteem rond de thuiswerker op te bouwen. Hiervoor heeft Huawei het 1+8+N-concept bedacht. Daarbij staat de smartphone (1) centraal in een wereld van allerlei soorten randapparatuur (8). Andere partijen kunnen hier vervolgens hun eigen aanbod mee integreren (N).

“We willen het voor onze klanten zo eenvoudig maken als mogelijk om toegang te krijgen met verbonden technologieën en optimale gebruikerservaringen garanderen. Daartoe bouwen we ons productenportfolio constant uit, om een optimaal gecoördineerd ecosysteem aan te bieden. De nieuwe monitor symboliseert hier het begin van – Huawei-fans kunnen zich op een spannend jaar verheugen”, zegt William Tian, Duitse Country Manager van de Huawei Consumer Business Group.

