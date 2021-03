Microsoft PowerPoint krijgt stevige AI-coach

Er komt meer kunstmatige intelligentie (AI) naar Microsoft PowerPoint. De AI helpt je je presentatievaardigheden te verbeteren.

De AI-coach van PowerPoint bestaat al sinds 2019 in de web-versie van het programma, maar nu wordt deze breder uitgerold op Windows, Mac, Android en iOS. Het idee van de coach is dat hij kijkt hoe jij je presentaties doet, waarna hij je suggesties doet op basis van je toon en hoe je boodschap overkomt. Zeg je constant euh of stotter je veel, dan zal de coach je aangeven dat je daarop moet letten. Hetzelfde geldt voor mensen die erg monotoon praten: hier zal de coach je aanraden om wat vaker van toonhoogte te veranderen om je boodschap beter te laten binnenkomen.

AI-coach voor PowerPoint

Er wordt zelfs gekeken naar je lichaamshouding, als je een camera gebruikt om je presentatie voor de coach te geven. Hij kijkt dan naar hoeveel oogcontact je hebt, hoe ver je van de camera zit en hoe goed je hoofd zichtbaar is. Kortom, dat is ideaal voor een online presentatie, wat nu aan de orde van de dag is. Ook handig: de coach geeft ook een rapportage af waarin je kunt lezen hoeveel woorden je per minuut zegt, of je veel originele woorden en zinnen gebruikt en hoe je je spraak in het algemeen kunt verbeteren.

De coach helpt je ook woorden beter uit te spreken. Zeg je standaard ‘tis’ in plaats van ‘this’, dan spreekt hij je aan op je uitspraak. Dit is momenteel alleen mogelijk voor Amerikaans Engels, waardoor we met onze Nederlandse tongval waarschijnlijk regelmatig worden aangesproken op het verkeerd uitspreken van woorden die niet tot onze moedertaal behoren. De coach is wel wat conservatief, want je mag bijvoorbeeld ook geen scheldwoorden gebruiken. Een journalist van TheNextWeb zei ‘fuck’ en hierop liet de coach weten dat hij beter niet kon vloeken.