Google en Microsoft werken samen aan browsercompatibiteit

Terwijl iedereen nog thuiswerkt bij beide bedrijven, zoeken Microsoft en Google elkaar flink op. De twee IT-grootheden zijn met elkaar aan het werk om te zorgen voor een betere browsercompatibiliteit. Met andere woorden: de CSS-pijnpunten moeten worden gladgestreken.

Engineers bij Microsoft en Google zijn met elkaar aan het kijken hoe bepaalde CSS-problematiek kan worden opgelost. Het komt niet heel verrassend, want waar Microsoft vroeger juist heel graag op zijn eigen eiland bleef, heeft het nu zelfs de op Chromium gebaseerde Edge-browser ontwikkeld. Hiermee zegt het gedag tegen Explorer dat veel meer Windows-georiënteerd was. Chromium is de broncode van Google’s Chrome-browser.

Browsercompatibiliteit

Uiteindelijk is dus eigenlijk Google de basis van de browser die tegenwoordig in Windows is ingebakken. Beide bedrijven weten dat het altijd een groot probleem is voor ontwikkelaars dat verschillende software niet goed samenwerkt, dus het is goed dat ze hun concurrentiestrijd opzij zetten om de situatie op het gebied van browsers te verbeteren. Er worden specifiek vijf zaken verbeterd: CSS Flexbox, CSS Grid, transformaties, het aspect-ratio-eigendom en positionering.

Er komt een dashboard waarin in een keer te zien is hoe de verschillende browsers het doen op een bepaald gebied. Zo kun je zien hoe Safari, Edge, Chrome en Firefox presteren en waar er nog verbetering nodig is. Het is echter de vraag in hoeverre er actie komt op die vijf probleemgebieden, zo schrijft The Register. Wat moet een gebruiker precies met de informatie dat een browser niet compatibel is en gaat de maker van de browser er dan iets mee doen?

Het is de vraag of Google en Microsoft met deze initiatieven voor browsercompatibiliteit ook contact leggen met bijvoorbeeld Apple voor de Safari-browser en Mozilla voor Firefox, maar ook hoe ze klanten informeren over wat ze doen. In ieder geval is het goed dat de eerste stappen zijn gezet en dat de twee nu gezamenlijk optrekken om de browserervaring te verbeteren.