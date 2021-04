‘Productie met supply chains integreren cruciaal voor succes’

Fabrikanten moeten hun productieketens volledig digitaal integreren met supply chains. Dat stelt Fujitsu tijdens de Hannover Messe, de conferentie die volgende week plaatsvindt.

Voorafgaand aan de conferentie organiseerde de Hannover Messe een mediabriefing, waarin verschillende IT-leveranciers hun plannen en visie toelichten. Tijdens de briefing zijn zij het er over het algemeen over eens dat digitaliseringsstappen voor opschudding in de productiesector zorgen. Het brengt ‘Industrie 4.0’ dichter bij: het verbinden van zakelijke omgevingen om machines en apparaten uit te lezen en de bedrijfsvoering slimmer te maken. Denk hierbij aan smart factories. In zulke omgevingen praten machines met elkaar, worden activiteiten inzichtelijker en kunnen processen geoptimaliseerd worden.

Digitaliseren van de werkvloer

Volgens Fujitsu komt de industrie steeds dichter bij deze slimme manier van werken. De Japanse IT-leverancier kijkt dan ook wat fabrikanten vandaag al kunnen doen om sneller nieuwe producten te ontwikkelen, de klantenservice te verbeteren en lagere kosten te realiseren. Dit om te anticiperen op de nieuwe manieren van werken en de concurrentie voor te zijn.

Fabrikanten doen er in het kader van concurrentievoordeel verstandig aan om volledig geïntegreerd te raken in de supply chain en digitaliseringsagenda’s van hun toeleveranciers (Original Equipment Manufacturers), stelt Fujitsu. Daarnaast noemt de IT-leverancier nog een andere digitaliseringsstap die een concurrentievoordeel op kan leveren: de zogeheten ‘batch size one’-productie. Bij dit model kunnen klanten digitaal producten configureren met behulp van online platformen.

Inspanningen

Fujitsu is al langere tijd bezig om te kijken wat voor rol het kan spelen in Industrie 4.0. Zo toont het tijdens de mediabriefing een dashboard waarop bedrijven data uit fabrieken over de hele wereld ontvangen. Vervolgens kan er ingezoomd worden op een specifieke fabriek, machine of onderdelen van de machine. Medewerkers kunnen hierbij precies toegang krijgen tot de data die ze nodig hebben. Het is ook de bedoeling dat zulke data verbonden is met andere omgevingen en medewerkers, zodat de fabrieken zo slim mogelijk zijn. Fujitsu benoemt hierbij onder meer de samenwerking met SAP, waardoor productie verbonden raakt met andere belanghebbenden in bedrijfsprocessen.

Tip: Fujitsu knokt voor zijn plek in het IT-landschap