Linux-kernel krijgt binnekort ondersteuning voor Apple M1-soc

Ontwikkelaars van het Asahi Linux-project hebben ondersteuning voor de Apple M1-processor toegevoegd aan de Linux-kernel. De ondersteuning moet vanaf versie 5.13 van Linux beschikbaar zijn.

Het gaat nog om een basale versie van de ondersteuning, maar het is een belangrijke eerste stap in het soepel laten draaien van Linux op Apple M1-computers. Hoofdontwikkelaar Hector Martin zegt op Twitter dat dit waarschijnlijk de moeilijkste stap is in het proces, tenminste totdat ze klaar zijn met de werkzaamheden voor de gpu. Het enige wat de merge van de code in de Linux-kernel nu nog kan tegenhouden is een veto van Linus Torvalds zelf, grapt Martin.

(technically Linus could still reject the SoC merge, but I'm kind of hoping we don't run into something there :P) — Hector Martin (@marcan42) April 9, 2021

Linux op Apple Silicon

Asahi Linux is een project met het doel om Linux bruikbaar te maken op computers die draaien op Apple Silicon-processors. De ontwikkelaars willen het uiteindelijk zo goed werkend krijgen, dat Linux als dagelijks besturingssysteem kan draaien op de nieuwe Apple-computers. Op de website van het project staat dat het porten van Linux naar de processor van Apple enorm veel werk is, aangezien er geen documentatie voor beschikbaar is. Vooral het reverse-engineeren van de gpu-architectuur en er een opensourcedriver voor bouwen is een grote klus. De Linux-kernel heeft al vele jaren algemene Arm-ondersteuning.

Installeren is nog niet eenvoudig

De ontwikkelaars liepen ook tegen problemen aan bij het maken van de bootloader, schrijft The Register. De ontwikkelaars moesten met de unieke usb-commando’s werken die Apple gebruikt. Nog steeds is het installeren van Linux niet eenvoudig. “De makkelijkste manier om momenteel een serial console op deze machines te krijgen, is door een tweede M1-bak en een eenvoudige usb-c-kabel te gebruiken”, schrijft Martin. Alternatief moet een gebruiker zelf een interface bouwen met een Arduino, een FUSB302-chip of -bord en een 1.2V UART-TTL-adapter. Uitgebreide instructies zijn te vinden in de Quick Start Guide.

Versie 5.12-rc6 van de Linux-kernel is deze week uitgekomen. In de aankondiging vertelt Torvalds dat de stabiele versie van Linux 5.12 in de komende twee weken uitkomt. Gezien de updatecadans van grofweg één nieuwe Linux-versie per twee maanden, ligt het voor de hand dat versie 5.13 rond juni beschikbaar komt.

