‘Linux draait op Apple-computers met M1 SoC’

Corellium, een specialist op het virtualiseren van op ARM-chipsets gebaseerde besturingssystemen, is erin geslaagd om voor het eerst Linux te porteren naar de nieuwe M1 SoC van Apple.

Volgens de blogpost van Corellium was het porteren van een op Linux gebaseerd besturingssysteem, in dit geval een distributie van Ubuntu, een lastige klus. Hoewel de Apple-virtualisatiespecialist veel kennis heeft over de ontwikkeling van de vroeger gebruikte ARM-chipsets, bleek dat de nieuwe zelfontwikkelde M1-chipsets van Apple zeer afwijkend waren.

Veel uitdagingen

Belangrijke uitdagingen die specialisten tegenkwamen, waren onder meer meerdere CPU cores en problemen met de eigen interrupt controller. Hiervoor moesten eigen oplossingen en toepassingen worden ontwikkeld. Denk daarbij aan een pre-loader die als een soort verpakking voor Linux fungeert. Deze pre-loader is eigenlijk een soort trampoline waarmee processor cores kunnen worden gestart, aldus Corellium.

Handleiding

In de betreffende blogpost biedt Corellium een handleiding waarmee andere ontwikkelaars het porteringsproces van Linux naar op de M1 SoC gebaseerde Apple computers kan worden geporteerd. Daarnaast staat op GitHub ook een repo waarvan de benodigde kernel kan worden gedownload. Wanneer deze instructies worden uitgevoerd, kan Linux direct vanaf een USB worden geboot.

Geen BootCamp-functionaliteit

Het installeren van Linux op de met M1 SoC’s uitgeruste Apple-devices als een BootCamp setup, waarbij op het device twee verschillende besturingssystemen kunnen worden opgestart, is voorlopig nog science fiction. Zeker omdat het opzetten van een ander besturingssysteem op deze specifieke devices nog best wel een technische klus is en ook niet echt dagelijks kan worden gebruikt.