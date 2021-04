Microsoft kondigt Surface Laptop 4 aan

Microsoft heeft zijn nieuwe Surface Laptop aangekondigd. De Surface Laptop 4 behoudt het ontwerp van zijn voorgangers, maar is voorzien van nieuwe hardware. Het bedrijf heeft ook enkele nieuwe accessoires voor de hybride werkplek aangekondigd.

De Surface Laptop 4 is beschikbaar met zowel processors van Intel als AMD-chips. In het geval van Intel gaat het om nieuwe processors van de elfde generatie, maar wanneer kopers voor AMD kiezen, krijgen chips op basis van de oudere Zen 2-architectuur. Net zoals de vorige generaties komt de laptop in twee formaten: 13,5 inch en 15 inch. De kleine variant kan worden geleverd met een Intel Core i5-1135G7, Core i7-1185G7, AMD Ryzen 5 4680U of AMD Ryzen 7 4980U. Voor de 15″-versie zijn alleen de i7 en Ryzen 7 beschikbaar.

De laptops kunnen verder met minimaal 8 en maximaal 32 GB ram worden uitgerust. Opslag komt in capaciteiten van 256GB, 512GB of 1TB. De schermen hebben een verhouding van 16:10 en zijn aanraakgevoelig. Ook de aansluitingen zijn ongewijzigd met een usb-a-poort, een usb-c-poort, een hoofdtelefoonaansluiting en de Surface-aansluiting die voor zowel laden als docken gebruikt kan worden.

Microsoft belooft dat de accu’s dankzij de nieuwe processors een stuk langer meegaan dan hun voorgangers. Bij de 13,5″-versie gaat het om 17 uur bij de Intel-variant en 19 uur bij de AMD-versie. Dit is respectievelijk 16,5 en 17,5 uur bij de 15″-versie. De laptops zijn beschikbaar vanaf 27 april met een prijs vanaf 1129 euro voor de 13,5″-versie met Ryzen 5-processor. De i5-variant begint bij 1449 euro.

Accessoires

Naast de nieuwe laptop heeft Microsoft enkele accessoires voor thuiswerkers aangekondigd. De Surface Headphones 2+ voor bedrijven is een luxe draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking, draaiknoppen voor volume en een 8-microfoonssysteen. De koptelefoon wordt geleverd met dongle waarmee hij gecertificeerd is voor gebruik met Microsoft Teams. De koptelefoon komt begin augustus uit voor een adviesprijs van 329,99 euro.

Voor klanten met minder diepe zakken heeft Microsoft de Modern USB & Wireless Headsets aangekondigd. Het gaat om een headset voor gebruik bij vergaderingen, die is uitgerust met een fysieke knop om een gesprek op te nemen of om de microfoon te dempen. Een indicatielampje laat zien of de microfoon al dan niet gedempt is. De headset is vanaf augustus verkrijgbaar voor 56,99 of 104,99 euro voor respectievelijk de usb-versie of de draadloze versie.

Microsoft heeft ook de Modern USB-C Speaker aangekondigd. Dit is een speaker die een betere microfoon en beter geluid dan de ingebouwde hardware van laptops moet leveren, voor gebruik bij vergaderingen. Hij heeft dezelfde bedieningsfuncties als de Modern Headset en is vanaf augustus verkrijgbaar voor 104,99 euro.

Tot slot is er de Modern Webcam. Deze webcam is uitgerust met een 1080p-camera met een gezichtsveld van 78 graden. Met de HDR-functie moet de camera met ongelijk licht overweg kunnen en de fysieke camerasluiter biedt extra privacy. Verder kan hij automatisch oneffenheden uit je gezicht wegpoetsen en zijn witbalans aanpassen op veranderingen in de lichtomstandigheden.

Surface Duo ook beschikbaar

In zijn persbericht maakt Microsoft ook de beschikbaarheid van de Surface Duo in Nederland bekend. Geruchten dat de tablet met twee schermen binnenkort naar Europa zou komen, gingen al enige tijd rond. Het toestel is beschikbaar in geselecteerde zakelijke verkooppunten voor 1549 euro.