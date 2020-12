Surface Duo komt begin 2021 in Europa uit

Microsoft heeft aangekondigd dat het begin 2021 de Surface Duo uitbrengt in het VK, Frankrijk, Duitsland en Canada. De smartphone met twee schermen is in september 2020 in de VS uitgekomen.

In een blogbericht schrijft Microsoft dat mensen al maanden aan het bedrijf vragen wanneer de Surface Duo buiten de VS verkrijgbaar zou zijn. Nu geeft Microsoft aan dat het toestel begin 2021 verkrijgbaar is in vier extra landen. Het bedrijf belooft dat het voor die tijd meer informatie over het apparaat deelt.

Verouderde hardware

Het is opvallend dat Microsoft meer dan een half jaar na de originele beschikbaarheid de Surface Duo pas in andere landen uitbrengt. In recensies werd het toestel onder andere bekritiseerd om een slechte camera en het gebrek aan 5G. De SoC, een Qualcomm Snapdragon 855, is inmiddels ook verouderd.

Microsoft heeft de Surface Duo eind 2019 aangekondigd. Het is een telefoon die beschikt over twee schermen die op elkaar dubbelgeklapt kunnen worden. Het apparaat draait een sterk aangepaste versie van Android en wordt geleverd met een aantal voorgeïnstalleerde Microsoft-apps.

Hoeveel de Surface Duo in Europa gaat kosten, is niet bekend. In de VS kostte het toestel 1399 dollar voor de versie met 128 GB aan opslagcapaciteit en 1499 dollar voor 256 GB. Dit komt neer op respectievelijk 1141 en 1223 euro.

