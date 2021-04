Logitech en Baidu maken AI-muis Logitech Voice M380

Een toetsenbord is wat Logitech en Baidu betreft niet meer nodig. De twee bedrijven hebben de handen ineengeslagen om een muis te maken. Logitech Voice M380 is uitgerust met kunstmatige intelligentie en stemherkenning, waarbij hij transcribeert wat je zegt. Nadeel? Hij is er op dit moment alleen in China en ondersteunt dan ook alleen Chinees, Japans en Engels.

Hoewel hij Chinees, Japans en Engels kan begrijpen, is de Logitech Voice M380 ook in staat om te vertalen en dat doet hij naar nog meer talen. Hij kan in totaal in zes talen vertalen: Engels, Japans, Koreaans, Frans, Spaans en Thais. Of de muis ook nog naar andere delen van de wereld komt, dat is onbekend. Het lijkt vrij logisch van wel, omdat hij ook uitgerust is met Engels-opties, maar hierover hebben geen van de bedrijven nog aankondigingen gedaan.

Logitech Voice M380

Het is een wonderkind, want Baidu zegt dat je twee tot drie keer zo snel content kan creëren dan wanneer je typt. Als je zijn design ziet dan zou je niet zeggen dat het zo’n bijzondere muis is. Deze nieuwe AI-krachtpatser ziet er precies zo uit als een gewone muis. Hij maakt gebruik van het open platform van Baidu voor kunstmatige intelligentie genaamd Baidu Brain. Er schijnen al meer dan 270 AI-mogelijkheden te zijn gemaakt met Baidu Brain in minder dan een jaar tijd.

Baidu Brain bestaat uit een funderingslaag, een perceptielaag, een cognitielaag en een platformlaag, waarmee het kan worden geïmplementeerd in allerlei verschillende technologische gadgets en toepassingen. Baidu Brain maakt gebruik van de Chinese deeplearningtool Paddle Paddle, schrijft TheRegister.

Goede zaken door corona

Logitech heeft geld voor de ontwikkeling van deze muis, omdat het mede dankzij de pandemie enorm goede zaken doet. Nu iedereen thuiswerkt zijn er veel extra accessoires nodig, waaronder toetsenborden, muizen en webcams. Logitech plukt daar de vruchten van.

Voice M380 komt in drie verschillende kleuren: grafiet, roze en gebroken wit. Hij is niet zo heel duur voor Westerse begrippen: 25 euro.