Logitech profiteert van coronacrisis: omzet verdubbelt bijna

Logitech heeft zijn kwartaalcijfers van Q3 van het boekjaar 2021 aangekondigd. Het bedrijf, dat zich specialiseert in randapparatuur voor computers, heeft veel profijt van de beweging naar thuiswerken gehad.

In het derde kwartaal van boekjaar 2020 heeft Logitech een omzet van 1,67 miljard dollar (1,38 miljard euro) weten te vergaren. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor is dat een stijging van 85 procent, of 80 procent wanneer inflatie wordt meegerekend.

Cijfers per categorie

De thuiswerktrend heeft duidelijk bijgedragen aan de toegenomen winst. De omzet uit webcams is 309 procent gestegen van 32 miljoen dollar tot 132 miljoen dollar. De categorie Video Collaboration groeide met 218 procent van 92 miljoen tot 293 miljoen dollar.

In de categorie Tablets & Other Accessories heeft een groei van 342 procent plaatsgevonden, van 31 miljoen tot 138 miljoen dollar. Deze categorie bestaat uit tabletaccessoires als toetsenborden en hoezen. Deze groei is te danken aan educatieve instellingen die tablets voor thuiswerkende leerlingen kopen.

Ook in andere takken waarin Logitech actief is, kende het bedrijf een sterke groei. De omzet uit muizen en toetsenborden steeg met zo’n 40 procent, gamingaccessoires leverden 78 procent meer op en de categorie Audio & Wearables groeide met 87 procent.

De enige takken waar het bedrijf een daling heeft laten zien, zijn mobiele speakers (-22 procent) en smart home (-33 procent).

Thuiswerkers

De omzetgroei is een logisch gevolg van de coronapandemie van 2020. Veel kantoorwerkers moesten plotseling thuis gaan werken. Dit moedigde ze aan om een thuiswerkplek in te richten, met de nodige randapparatuur als toetsenborden, headsets en webcams. De groei bij de gamingtak is ook te verklaren door mensen die niet het huis uit kunnen voor vermaak en daarom gaan investeren in binnenshuis tijdverdrijf.

