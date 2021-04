Microsoft Timeline voor Windows 10 is verleden tijd

De Microsoft Timeline-functionaliteit heeft zijn laatste tijd gehad, zo blijkt uit de meest recente insider build van Windows 10. Hiermee komt een eind aan het synchroniseren van activiteiten op andere devices op Windows 10-devices.

De Timeline-functionaliteit werd ooit in 2017 door Microsoft geïntroduceerd om de synchronisatie van bepaalde activiteiten binnen Microsoft-omgevingen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het openen van een Edge-browser op een mobiel Android-device dat in Timeline op een Windows 10 computer zichtbaar wordt. In 2018 werd de functionaliteit daadwerkelijk uitgebracht.

Afzetten synchronisatie van activiteiten

In een recente blogpost die de laatste functionaliteit binnen de meest recente Windows 10 Insider Preview Build 21359 beschrijft, wordt nu aangegeven dat activity history die via de Microsoft-account tussen verschillende devices is gesynchroniseerd, nu niet meer over de optie beschikt om deze naar Timeline in Windows 10 te uploaden. Lokale activiteiten op Windows devices blijft wel bestaan, maar dan vooral in de vorm van de browsergescheidenis.

Ook andere diensten uitgeschakeld

Timeline is niet de enige Microsoft-functionaliteit de techgigant de nek omdraait. Eerder is al aangekondigd dat spraakassistent Cortana op Android en iOS voor consumenten werd uitgeschakeld. In 2019 schreven we al dat deze assistent naar een zakelijk tool voor chat werd ongebouwd.