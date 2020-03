Microsoft smelt Cortana om tot enterprise-tool

Een grote update voor Cortana is aangekondigd, waarbij de functies voor consumenten zullen worden vervangen door zakelijke features. Onder meer functies voor e-mail, agenda’s en productiviteit zullen worden toegevoegd.

De nieuwe versie van Cortana zal dit voorjaar op Windows 10 beschikbaar worden. De spraakassistent is nu nog geïntegreerd in de taakbalk van Windows 10. De nieuwe versie zal echter een stand-alone app worden, die onder meer een chat-interface biedt voor het intypen van vragen. Gebruikers zullen ook gewoon de mogelijkheid hebben om met Cortana te communiceren via spraakcommando’s, zoals voorheen ook het geval was.

Een van de belangrijkste nieuwe functies in de update is een geïntegreerde agenda, waarmee de nieuwe Cortana informatie verstrekt over komende vergaderingen en de restanten in te stellen. De assistent krijgt ook de mogelijkheid om e-mails uit de inbox van een gebruiker op te halen, nieuwe berichten te versturen, contacten te vinden, bestanden op te halen en notities te maken in de Microsoft To Do app.

Microsoft heeft niet aangegeven of Cortana na de update met alleen de eigen diensten zal werken of ook andere productiviteitsoplossingen als G Suite zal ondersteunen. Wel is bekend dat er moet worden ingelogd met een Microsoft-werk- of schoolaccount. De nieuwe functies zullen worden uitgerold in de plaats van de huidige, consumentgerichte mogelijkheden. Die functies zullen in het kader van de omvorming geleidelijk worden afgeschaft.

“Sommige consumentenfuncties, waaronder muziek, aangesloten thuis en vaardigheden van derden zullen niet langer beschikbaar zijn in de bijgewerkte Cortana ervaring in Windows 10,” zegt Andrew Shuman, Cortana Corporate Vice President bij Microsoft. “We zullen ook de Cortana-diensten in de Microsoft Launcher op Android tegen het einde van april uitschakelen.”