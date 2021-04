Rotterdams onderwijs krijgt 200.000 gratis Docubird-licenties

Rotterdam is van plan om in 2025 digitale voorbeeldstad te zijn. IT Campus Rotterdam zet daarin vast stappen, door bijvoorbeeld het bedrijf Docubird naar de stad te halen. De startup zal 200.000 licenties verzorgen voor het Rotterdams onderwijs.

Docubird is een bedrijf dat andere organisaties helpt aan slim documentbeheer in de cloud, dat bovendien AVG-proof is. Docubird-CEO Christiaan Ferreira: “We bedienen wereldwijd een potentiële markt van 200 miljoen zakelijke gebruikers. We weten daardoor als geen ander hoe belangrijk het is om het onderwijs te helpen met digitalisering en het vergroten van kennis. Met de samenwerking tussen Docubird en IT Campus Rotterdam zijn we in staat het Rotterdamse onderwijs goed te bereiken en het talent van morgen op te leiden. Onze groeikracht zit in goede mensen.”

Docubird

De startup heeft het leveren van een maatschappelijke bijdrage hoog in het vaandel staan. In de regio Rotterdam maken bijna alle onderwijsinstellingen gebruik van Microsoft 365, wat zeer goed werkt met Docubird. Het is een add-in voor Microsoft 365 waarmee gebruikers direct vanuit Outlook, Word, Excel en Powerpoint eenvoudig en snel documenten in SharePoint, Teams en OneDrive kunnen opslaan, zoeken, delen en beheren. Dat zou volgens Docubird meer tijd aan medewerkers geven om AVG-proof samen te werken.

Docubird zou wel eens een goede zijn in Rotterdam, bijvoorbeeld voor de banenmarkt. IT Campus Rotterdam-directeur Marijn Roelof zegt: “Ook dit jonge bedrijf met een slim product en veel potentie, helpen we graag om in Rotterdam haar ambities waar te maken. Dat Docubird gratis licenties wil verschaffen aan Rotterdamse onderwijsinstellingen, juichen wij uiteraard toe. Hoe meer Rotterdammers toegang hebben tot goede IT-faciliteiten, hoe beter. De samenwerking past dan ook uitstekend bij onze twee doelstellingen: meer en beter IT-talent én alle Rotterdammers digitaal vaardig.”

Rotterdamse onderwijsinstellingen

Goed nieuws dus voor onderwijsinstellingen die hun documenten veilig willen opslaan en snel willen kunnen benaderen vanuit allerlei verschillende locaties. Rotterdamse onderwijsinstellingen die interesse hebben in een gratis Docubird-licentie kunnen een e-mail sturen aan info@docubird.com.