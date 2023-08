Na commentaar van andere cloudproviders, vestigt Microsoft nu zelf de aandacht op zijn eigen licentiepraktijken. Door een nieuw beleid worden alleen klanten van AWS vrijgesteld van additionele kosten om Microsoft-software te draaien in de AWS-cloud.

Microsoft lijkt AWS-gebruikers voor te trekken in een nieuwe gebruikersovereenkomst. “Vanaf 1 augustus 2023 kunnen gebruikers met specifieke licenties Microsoft 365-apps voor ondernemingen/bedrijven, Microsoft Project en Microsoft Visio draaien op Amazon WorkSpaces.” De extra kosten om Microsoft 365-apps te draaien vallen hiermee weg voor AWS-klanten.

Gebruikers van Microsoft Azure profiteerden voorheen altijd van de goedkoopste mogelijkheid om Microsoft-software te draaien. De Windows-bouwer voerde hiervoor in 2019 een beleid in dat gebruikers van andere clouddiensten de kosten in jaagden. Volgens Google zorgde het beleid ervoor dat zijn cloudgebruikers vijf keer meer geld kwijt waren om Microsoft-software te draaien in Google Cloud.

Google zette het proces in gang

De aanpassing in het beleid zal een doorn in het oog zijn voor Google. De concurrent klaagde Microsoft eerder dit jaar aan omwille van dit vermeend machtsmisbruik. Het beleid zou er immers voor zorgen dat klanten nooit overstappen naar een concurrerende cloudprovider. De klacht was ditmaal gericht aan de Federal Trade Commission in de VS.

In Europa werd Microsoft al eerder van dezelfde praktijken beschuldigd. Het bedrijf had geen zin om zijn motivaties te verklaren aan de Europese Commissie en wist een rechtszaak voor te blijven door de cloudlicenties in Europa te wijzigen. Volgens AWS stelde de aanpassingen echter niet veel voor. Aanpassingen werden gemaakt om Europese regulatoren tevreden te stellen, maar de producten zouden nog steeds duurder blijven voor klanten die niet met Microsoft Azure werken.

De aanklagers konden zichzelf ook niet vinden in de aanpassingen. Microsoft zocht een paar dagen later een uitweg via rechtstreekse communicatie. Het Franse OVHcloud, de Italiaanse clouddienstverlener Aruba en de Deense Cloud Community, een vereniging van clouddienstverleners, werden tevredengesteld. Details over de deal zijn niet openbaar gemaakt.

Eén cloud krijgt voordeel

Door de aanpassing in het beleid is die kritiek voor AWS in ieder geval van de baan. Microsoft laat zelf niet weten waarom enkel AWS-klanten profiteren van de aanpassing.

De licenties die Microsoft-software nu kunnen draaien zijn Microsoft 365 E3/E5/A3/A5 en Microsoft Business Premium. AWS publiceerde een blog over hetzelfde onderwerp en verduidelijkt dat gebruikers de software kunnen draaien op Amazon WorkSpaces-diensten. Dat is een cloud-gebaseerde virtuele desktop die het Windows-besturingssysteem laat draaien op allerlei apparaten, van Android tot Mac.

Europa niet overtuigd

Uiteindelijk bleek toch ook Europa niet overtuigd van eerdere aanpassingen aan het beleid. Er wordt dan ook een nieuw onderzoek ingesteld naar het beleid van het bedrijf uit Redmond. De pakketten Office 365 en Microsoft 365 zullen hierdoor opnieuw onder de loep worden genomen. Dat onderzoek komt er door een klacht van Slack over de bundeling van Teams in beide pakketten.

Een ander luik van het onderzoek focust op de licentiepraktijken van de Windows-bouwer. De klacht van de Cloud Infrastructure Service Providers of Europe (CISPE) kreeg namelijk nog geen afsluiting. De groep ging niet in op de verzoeningspoging van Microsoft.

CISPE haalt echter een groot deel van zijn bestaansrecht uit AWS. Dat wil alleen niet zeggen dat de aanklacht tegen de clouddienst nu plots valt. Francisco Mingorance, secretaris-generaal bij CISPE, vertelde The Register namelijk dat de acties onvoldoende zijn: “De beperkingen voor softwarelicenties moeten worden opgeheven voor alle cloudklanten.”

De verrassende zet van Microsoft haalt argumenten voor het bestaan van de licentiepraktijken bovendien verder onderuit: “Dit nieuws toont aan dat er geen technische reden is waarom Microsoft eerlijke softwarelicenties niet snel kan omarmen en oneerlijke licentievoorwaarden gemakkelijk kan verwijderen.” De licentiewijziging lijkt daarmee dus niet in het voordeel van Microsoft te spelen.