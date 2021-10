Microsoft verbetert Teams voor onderwijs

Microsoft Teams krijgt een aantal vernieuwingen speciaal voor het onderwijs. De nieuwe A1 licentie omvat alle Microsoft 365 apps, inclusief Office en Teams, cloud management, en Minecraft: Education Edition.

Met de nieuwe licentie kunnen docenten “leerervaringen van studenten ondersteunen in desktop Office-apps met of zonder internetverbinding,” volgens Microsoft. De docent kan “sociale en emotionele leerervaringen ontgrendelen met Reflect in Microsoft Teams en in contact komen met studenten waar ze al zijn met Minecraft: Education Edition.”

Get what you don’t see

Naast de nieuwe licentie komt er nieuwe functionaliteit voor Teams, ook gericht op onderwijs. Met Teams Content from Camera kunnen studenten en docenten fysiek handschrift delen vanaf een whiteboard of een document met behulp van de camera van hun laptop (zie foto). De functie komt in december 2021 op de markt.

“Studenten kunnen het whiteboard in realtime zien, zelfs als hun docent voor het whiteboard staat. Dit zal helpen bij het opbouwen van een inclusieve klaservaring voor elke student,” aldus het bedrijf.

Microsoft heeft nog meer goed nieuwe voor het onderwijs: de eerder aangekondigde prijsverhogingen voor software per maart 2022 zal niet gelden voor onderwijs en consumenten.