Microsoft lanceert previews producten zonder abonnement

Microsoft heeft onlangs de preview releases beschikbaar gemaakt van Office Long Term Servicing Channel (LTSC) en Office 2021 for Mac.

Beide producten werken zonder het gebruikelijke abonnement en zijn na een eenmalige betaling “eeuwig” beschikbaar.

Office Long Term Servicing Channel

Office Long Term Servicing Channel is een opvolger van Office 2019. Het product is echter bedoeld voor grotere bedrijven en overheidsinstanties. Microsoft gaf eerder al aan dat het pakket vijf jaar ondersteuning krijgt, net zoals Office 2021 en Windows 10 Enterprise LTSC. Ook benadrukt het bedrijf dat Office LTSC gemaakt is voor een beperkt aantal specifieke situaties. Het is niet simpelweg een alternatief voor gebruikers, die niet vast willen zitten aan een abonnement. Zo is het pakket bijvoorbeeld bedoeld voor gereguleerde apparaten, die maar eens in de zoveel jaar een update kunnen krijgen. Microsoft leidinggevenden leggen uit dat het bedrijf niet verwacht dat klanten in deze gevallen voor een abonnement gaan en dat een “eeuwige versie” logischer is.

Microsoft Office 2021 for Mac

Ook Microsoft Office 2021 for Mac is bedoeld voor grotere bedrijven en overheidsinstanties en is niet te verwarren met de normale Office 2021 versie voor kleinere bedrijven en consumenten. Van het reguliere Office 2021 pakket komt er geen preview. Zowel de Windows als Mac versies van de software zullen later dit jaar meteen gelanceerd worden.

Office LTSC en Office 2021 for Mac worden beide uitgebracht met een deel van de features en functionaliteit van Office 365. Wel krijgen ze een paar nieuwe functies, zoals dark mode ondersteuning, Dynamic Arrays en XLOOKUP in Excel. Zoals gebruikelijk zijn de pakketten voorzien van alle belangrijke Microsoft applicaties, waaronder Word, Excel, Powerpoint en Outlook. De Skype for Business client app ontbreekt echter en maakt plaats voor Teams. Indien gewenst kunnen gebruikers Skype for Business zelf downloaden in het Microsoft Download Center. Verder heeft Microsoft laten weten de prijs van Office Pro Plus, Office Standard en individuele applicaties zonder abonnement te verhogen met maximaal 10 procent.