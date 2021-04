Nieuwe Cat-smartphone S42 H+ krijgt antibacteriële laag

De Bullitt Group brengt woensdag de Cat S42 H+-smartphone uit. Bijzonder aan deze rugged smartphone is dat er een variant komt met speciale laag die de groei van bacteriën vrijwel volledig tegengaat. Er komt ook een feature phone met deze laag.

Voor de antibacteriële laag is gebruikgemaakt van de antibacteriële zilverionentechnologie van Biomaster. Deze technologie is ISO 22196-gecertificeerd en is bewezen bacteriegroei binnen 15 minuten na aanbrengen met 80 procent te remmen en na 24 uur zelfs met 99,9 procent. De laag is stevig aangebracht en blijft ook zitten als de telefoon grondig wordt schoongemaakt.

Specificaties

De Cat S42 H+ is uitgerust met een Mediatek Helio A20 MT 6761D-quadcore-soc, 3GB geheugen en 32GB aan opslagcapaciteit, uit te breiden met een geheugenkaartje. Het scherm is een 5,5″-HD+-display met een schermverhouding van 18:9. Bullitt claimt dat het scherm is geoptimaliseerd voor buitengebruik en het touchscreen raad weet met natte vingers of handschoenen. Verder is er een 13-megapixelcamera aan de achterkant en een 5-megapixelcamera aan de voorkant. De accu heeft een capaciteit van 4200 mAh en het toestel draait standaard Android 10. Een update naar Android 11 is gepland voor dit najaar.

Zoals gebruikelijk bij Cat-telefoons, zit de S42 H+ degelijk in elkaar. De behuizing is ontworpen om veel grip te bieden en tegen een stootje te kunnen als de gebruiker die grip toch kwijtraakt. Het toestel is IP69-gecertificeerd en is verder uitgerust met een programmeerbare knop die bijvoorbeeld ingezet kan worden voor Push to Talk, als SOS-knop of als snelkoppeling naar de zaklamp of de camera.

Antibacteriële feature phone

Ook heeft Bullitt de Cat B40 aangekondigd. Dit is een eenvoudigere feature phone die ook is voorzien van de antibacteriële laag. Verder heeft het toestel ondersteuning voor 4G, een 2-megapixelcamera en een ingebouwde zaklamp.

De Cat S42 H+ komt woensdag 28 april uit voor een adviesprijs van 269 euro. De Cat B40 4G komt halverwege mei uit voor een bedrag van 79,90 euro.

