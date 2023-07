De Chinese smartphonemaker Nubia heeft de RedMagic 8S Pro+ onthuld. Het basismodel heeft 16GB aan systeemgeheugen, maar klanten in China die een stapje omhoog willen, kunnen dit expanderen naar een reusachtige 24GB.

Om dat even in context te plaatsen: tegenwoordig is 16GB voor x86-gebaseerde desktops in de meeste gevallen meer dan genoeg. Een upgrade naar 32 of meer is alleen nuttig als iemand het echt nodig heeft, bijvoorbeeld voor video-editing, zware professionele workloads of de meest geavanceerde games.

Ars Technica merkt op dat de 24GB in de 8S Pro+ dezelfde capaciteit is als een 13-inch MacBook Pro. Samen met 1TB aan opslag en een Snapdragon 8+ Gen 2 zijn het indrukwekkende specs. De opslag en SoC zijn daarmee gelijk aan wat er te vinden is in de Samsung S23 Ultra, waar we een tijdje geleden een positieve review over schreven.

Tip: Review: Samsung S23-lijn toont spierballen

Bedoeld voor games, maar zware toepassingen zijn zeldzaam

De RedMagic 8S Pro+ zou zich richten op grafisch intensieve games, waar het zonder meer goed voor geschikt lijkt. Voor de hand liggende concurrent is daarom de ASUS ROG Phone 7. Ook de niet expliciet voor games ontworpen S23 Ultra zal qua prestaties vergelijkbaar zijn, tenzij een spel op RAM-beperkingen komt met “slechts” 12GB. Dat is op z’n minst gezegd onwaarschijnlijk.

Mobiele applicaties zijn namelijk bijna altijd ontworpen om voor zoveel mogelijk telefoons geschikt te zijn, dus zelden kun je echt gebruik maken van het beschikbare vermogen van een product als deze. Daarnaast maken besturingssystemen voor de mobiele markt uitvoerig gebruik van resource-management, waardoor niet al te imposante specificaties alsnog goede resultaten kunnen opleveren.

Nubia heeft ook voor het eerst een tablet beschikbaar. De Red Magic-tablet heeft de eerdere Snapdragon 8+ Gen 1-SoC en is eveneens bedoeld voor gaming.