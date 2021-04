Samsung verkoopt meer smartphones dan Apple

Apple is niet langer het bedrijf dat de meeste smartphones verkoopt. Samsung heeft die rol teruggepakt. Een vijfde van de werelwijde smartphoneverkopen van het eerste kwartaal 2021 is in handen van de Koreaanse fabrikant.

Samsung verscheepte 76,5 miljoen smartphones in dit eerste kwartaal en wist 22 procent van het marktaandeel te pakken. De winst gaat ook goed: Samsung geeft aan een stijging van 66 procent waar te nemen dit kwartaal, puur in zijn mobiele business. De grote katalysator van dit succes is de nieuwe reeks Samsung-smartphones die dit kwartaal zijn geïntroduceerd: de Samsung Galaxy S21-serie.

Samsung

De kwartaalcijfers over de marktaandelen worden niet door de smartphoneleveranciers bekendgemaakt, maar door het marktonderzoeksbureau Canalys. Xiaomi uit China boert ook goed: dat heeft zijn beste kwartaal ooit gedraaid. Het aantal verscheepte telefoons ging naar 62 procent en het marktaandeel naar 14 procent. Hierdoor is Xiaomi nummer 3 is geworden in de race om wie de meeste smartphones verkoopt. Xiaomi verkocht 49 miljoen toestellen in het eerste kwartaal van 2021.

Dit succes is onder andere te danken aan de Chinese markt. Die is na maanden problemen door het coronavirus weer meer open gegaan. Maar, ook aan het feit dat steeds meer landen grote stappen maken in het vaccineren van de populatie. Vooral in de Verenigde Staten gaat dit hard en heeft dit ook direct effect op het leven aldaar. Wereldwijd werden er 27 procent meer toestellen verkocht: het eerste kwartaal gingen er 347 toestellen over de toonbank.

Canalys

Tot slot de cijfers van Apple. Volgens Canalys wist het Amerikaanse bedrijf 52,4 miljoen iPhones te verkopen van januari tot en met maart. Het marktaandeel was hierdoor 15 procent. Wat hierbij helpt is de introductie van iPhone 12 met 5G. Dit toestel werd in december geïntroduceerd in China en voor een stijging tot tweemaal zoveel Apple-verkopen in dat land zorgde. Er blijven verder ook in andere landen veel mensen overstappen op de nieuwe iPhone 12.

Het wordt dit jaar spannend hoe de verkopen van smartphones zich gaan ontwikkelen, want mede door de pandemie is er schaarste op het gebied van chipsets. Apple verwacht dat een tekort aan chips het bedrijf zo’n 3 miljard tot 4 miljard dollar gaat kosten in het huidige kwartaal.