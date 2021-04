Review: Xiaomi Mi 11 is zijn hoge prijs nog niet waard

Xiaomi zet met de Mi 11 een stapje hoger in de smartphonemarkt. Met zijn prijs van ongeveer 800 euro is de Mi 11 de duurste smartphone van Xiaomi tot nu toe. De specificaties liegen er niet om en op papier is de Mi 11 een uitstekende smartphone. De praktijk is echter wat weerbarstiger, zoals je in deze review kunt lezen.

Xiaomi is al een tijdje actief op de Nederlandse smartphonemarkt, maar richtte zich vooralsnog vooral met budgettoestellen op de consumentenmarkt. Smartphones die voor hun prijs indrukwekkende specificaties bieden, maar voor de zakelijke gebruiker nauwelijks interessant zijn. De focus van Xiaomi ligt met de Mi 11 nog steeds op de consumentenmarkt, maar het toestel heeft in ieder geval op papier ook alles in huis om een goede zakelijke keuze te zijn. In deze review zoeken we uit of dat lukt.

Belangrijke specificaties

Body Aluminium frame, glazen achterkant. Scherm 6,8″ AMOLED, 1440×3200 pixels. 120Hz variabele verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 888 (2,84GHz octacore) Geheugen 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4600mAh, 55W snelladen, 50W draadloos laden Software Android 11 met MIUI 12.5 Camera 108 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoekcamera, 5 megapixel macrocamera. 20 megapixel frontcamera

Mooi ontwerp, vreemde hoeken

Met het ontwerp van de Xiaomi Mi 11 kun je in ieder geval voor de dag komen. De smartphone heeft een aluminium frame en een matglazen achterkant. Het ziet er stijlvol en luxe uit, en de afwerking is prima. Het camera-eiland heeft een opvallende vorm, die wij in ieder geval wel kunnen waarderen. Ook aan de voorkant onderscheidt de Mi 11 zich: het scherm buigt niet alleen over de zijkanten maar ook licht over de boven- en onderkant. Dat geeft hem een net wat andere look dan de gemiddelde moderne smartphone. Een misser vinden we de hoeken van het scherm. Ze zijn namelijk wat te sterk afgerond. Dat is niet alleen zonde van de ruimte, maar sluit vooral ook wat vreemd aan op de selfiecamera die daardoor niet meer mooi in het midden van de ronding ligt.

De Xiaomi Mi 11 heeft twee speakers die getuned zijn door Harman Kardon en voor een smartphone bijzonder goed klinken. Een audiojack mist, net als de mogelijkheid om een geheugenkaartje in de smartphone te steken. Jammer, maar dat is tegenwoordig helaas gebruikelijk. Minder gebruikelijk is dat de Mi 11 niet officieel waterbestendig is. Er zijn wel tests online te vinden die laten zien dat hij in ieder geval tegen wat water kan en er is in ieder geval een seal aangebracht bij de sim-tray. Voor de mentale rust was een officiële IP-certificering echter wel fijn geweest.

De smartphone kan ontgrendeld worden via de vingerafdrukscanner die in het scherm ingebouwd zit, of met gezichtsherkenning via de selfiecamera. Die laatste methode is niet heel veilig, maar werkt wel erg prettig. De vingerafdrukscanner is een stuk veiliger, maar werkt helaas niet helemaal soepel en accuraat.

Prachtig scherm na wat moeite

Hardwarematig behoort het scherm van de Xiaomi Mi 11 tot de top van de markt. De smartphone heeft een 6,8-inch QHD+ oledscherm met een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. Dat betekent dat het scherm wat groter en scherper is dan dat van de meeste smartphones in deze klasse, en dat het ontzettend vloeiend werkt. De helderheid is uitstekend en hetzelfde geldt voor het contrast.

Waar we een beetje moeite mee hebben, is de kleurweergave. Niet omdat het scherm niet in staat is om mooie kleuren weer te geven, maar omdat de standaardafstelling behoorlijk flets is. Als je wat dieper in de instellingen duikt zal je zien dat er talloze instellingen zijn om de kleuren helemaal naar je hand te zetten. Als je dat doet, kan de Mi 11 prachtige kleuren weergeven. Het is echter jammer dat dat niet out of the box al zo is.

Uitstekende prestaties

Zoals de meeste topsmartphones dit jaar, is de Xiaomi Mi 11 gebaseerd op een Qualcomm Snapdragon 888-chipset. Dat is een ontzettend snelle en moderne octacoreprocessor, en de prestaties van de Mi 11 zijn dan ook prima. De smartphone ondersteunt natuurlijk 5G en het standaard werkgeheugen van 8GB is ruim voldoende. Er bestaat ook een 12GB-versie van de Mi 11, maar die wordt vooralsnog in Nederland niet aangeboden.

Een 4600mAh-accu zorgt ervoor dat je met de Mi 11 makkelijk de werkdag door komt. Ligt hij tijdens een gemiddelde thuiswerkdag vooral op je bureau, dan kom je er ook twee dagen mee door. Wel valt op dat het toestel in standby relatief veel energie verbruikt, dus veel meer dan die twee dagen zal je ook als je hem slechts sporadisch gebruikt niet redden. Daarmee zijn de batterijprestaties van de Mi 11 iets bovengemiddeld. De laadfunctie is ver bovengemiddeld: aan de kabel laadt de Mi 11 met maximaal 55W en draadloos komt het laadvermogen op een erg nette 50W uit. Daarmee zit de batterij zowel via de kabel als draadloos binnen het uur vol.

Software is misser

De Xiaomi Mi 11 draait op de MIUI 12-software bovenop Android 11. Het is vooral die Androidschil die verraadt dat Xiaomi eigenlijk nog niet klaar is om een smartphone van 800 euro te maken. Xiaomi heeft Android sterk aangepast tot een soort drukkere variant met wat op iOS geïnspireerde trekjes. Dat heeft niet onze voorkeur, maar over smaak valt te twisten.

Toch zijn er ook vlakken waarop MIUI echt misstapjes maakt, en dat mag voor dit geld eigenlijk gewoon niet. Een aantal voorbeelden: WhatsApp-meldingen krijgen nog weleens de verkeerde naam boven een berichtje terwijl Facebook-meldingen niet helemaal in de ruimte van het ballonnetje dat Xiaomi ervoor gemaakt heeft passen. Natuurlijk zijn dat externe applicaties, maar Facebook staat nota bene op de Mi 11 voorgeïnstalleerd. Net als Amazon, Agoda en LinkedIn trouwens; bloatware die je eigenlijk niet wilt op een serieuze high-end smartphone. In theorie zijn er zelfs advertenties aanwezig in de MIUI-software, hoewel we die in de praktijk in de Mi 11 niet tegengekomen zijn. Mocht dat wel gebeuren, dan kun je ze gelukkig vrij eenvoudig uitzetten.

Hoewel Xiaomi altijd vrij vaag is geweest over het updatebeleid, is daar bij de Mi 11 wel het een en ander over bekend. De smartphone krijgt in ieder geval 2 Android-upgrades en 4 updates van de MIUI-software. Het zou logisch zijn als dat laatste ook betekent dat de Mi 11 vier jaar beveiligingsupdates zou krijgen, maar Xiaomi laat daar zelf niks over los. Hoe dan ook is het updatebeleid van de Mi 11 best goed.

Voor de zakelijke markt doet Xiaomi helaas bijzonder weinig. Het merk doet mee aan het Android Enterprise Recommended-programma, maar de Mi 11 is in ieder geval voorlopig niet een van de aangesloten toestellen. Eigen zakelijke diensten biedt het merk ook niet. Bovendien zou het juist voor de zakelijke gebruiker fijn zijn om wél zekerheid te hebben over hoe lang de smartphone beveiligingsupdates zal krijgen.

Prima camera

De cameraopstelling van de Xiaomi Mi 11 is gewoon goed. Het toestel heeft een 108-megapixel hoofdcamera, een 13-megapixel groothoekcamera en een 5-megapixel macrocamera. Een zoomcamera is helaas niet aanwezig, maar de hoge resolutie van de hoofdsensor betekent dat je daar redelijk goed digitaal mee kunt zoomen.

De hoofdcamera maakt gebruik van pixel binning, waardoor de camera standaard 27-megapixelfoto’s maakt. Nog steeds een behoorlijke resolutie dus, en je kunt dan ook ver op de foto’s inzoomen. Ze hebben veel details en zijn wat minder verscherpt dan de meeste smartphonefoto’s. De kleuren van foto’s zijn mooi, maar niet helemaal consistent. De witbalans is soms wat te koel en de foto’s hadden wat contrastrijker gemogen. De prestaties in het donker zijn goed en al met al scoort de hoofdcamera van de Xiaomi Mi 11 in de subtop van de markt, precies waar je hem op basis van de prijs zou verwachten.

De 13-megapixel groothoekcamera is inmiddels door flink wat concurrenten ingehaald, maar maakt nog altijd mooie foto’s. Zo’n camera is tegenwoordig een must in een wat duurdere smartphone en de kwaliteit is gewoon adequaat. De frontcamera heeft een resolutie van 20 megapixel en maakt mooie plaatjes. Filmen doet de Mi 11 standaard in full HD-resolutie, maar 4K en zelfs 8K zijn ook mogelijk. We zouden je voor het beste resultaat aanraden om 4K-video’s te maken, dan krijg je filmpjes met mooie, detailrijke en stabiele beelden. Wissel je naar 8K, dan lever je een groot deel van die stabiliteit in.

Conclusie

De Xiaomi Mi 11 is op papier een veelbelovende smartphone van een fabrikant wiens kracht vooral in de budgetklasse ligt. Hoewel de Mi 11 in de basis een goede smartphone is, wordt het helaas op net wat te veel vlakken duidelijk dat Xiaomi de lagere regionen van de markt nog niet helemaal ontgroeid is. De vrij matige vingerafdrukscanner, de afstelling van het scherm die standaard niet je-van-het is, de softwarefoutjes en het gebrek aan een IP-rating; op zichzelf zijn het allemaal geen grote problemen. Maar als we ze allemaal bij elkaar optellen kunnen we alleen maar concluderen dat 800 euro voor deze smartphone te veel is. Voor hetzelfde geld zijn er immers heel veel uitstekende smartphones verkrijgbaar, waaronder de Samsung Galaxy S21 en Apple iPhone 12. Voor de zakelijke markt missen we bovendien een duidelijke strategie, garantie op beveiligingsupdates en MDM-opties.

Dat alles betekent trouwens niet dat de Xiaomi Mi 11 geen goede smartphone is. Voor zo’n 650 euro heeft het toestel het in zich om een ontzettend goede betaalbare high-endtelefoon te zijn. De Mi 11 biedt immers uitstekende prestaties, heeft een mooi en luxe ontwerp, kan supersnel draadloos laden en heeft een prima camera. In het display moet je even wat moeite stoppen, maar als je dat gedaan hebt is het een van de mooiste schermen in een smartphone. Mocht de Mi 11 dan ook nog tot het Android Enterprise Recommended-programma toegelaten worden, dan wordt hij zelfs zakelijk behoorlijk interessant.