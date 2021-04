Poly viert mijlpaal: 30 miljoen IP-telefoons verkocht

Poly heeft in maart een nieuw persoonlijk record bereikt: het heeft in totaal 30 miljoen IP-telefoons verkocht. Dat is door het coronavirus niet enorm verrassend. Steeds meer bedrijven ondersteunen hun personeel door bijvoorbeeld IP-telefoons uit te geven. Zo kunnen medewerkers vanuit huis makkelijker meedoen aan calls.

Poly heeft behalve IP-telefoons meer oplossingen voor telefonie. Het startte twintig jaar geleden met de Polycom SoundStation, die was bedoeld om conferenties te houden. Deze telefoon is inmiddels zelfs museumwaardig: hij is te zien in het Smithsonian. De huidige telefoons zijn nog niet rijp voor het museum. Die worden immers nog volop afgenomen en gebruikt door zowel rijke multinationals als kleinere non-profitorganisaties.

Poly

Zeker door de coronapandemie die nog steeds hevig woedt, weten klanten Poly te vinden voor professionele oplossingen. Zo zorgen ze dat medewerkers zo soepel mogelijk kunnen thuiswerken, terwijl ze toch blijven samenwerken. Bovendien blijven mensen zo communiceren met collega’s die weer vanuit hun eigen woning aan het werk zijn. Dat doet het met producten als de Poly Trio C60 voor conferenties, de Poly Sync-reeks als handige speakertelefoon en de Poly Rove-serie die antimicrobieel is. Kortom, niet alleen communicatie, maar ook veiligheid is hierbij belangrijk.

John Lamarque, vice president en general manager van de afdeling voice collaboration en professional headset bij Poly: “Het is de missie van Poly om elk type werkplek te voorzien van professionele audiotechnologie en hoogwaardige telefoons die voldoen aan elke behoefte. Het maakt daarbij niet uit wáár je werkt, het belangrijkst is, is dat je je kunt focussen op je kerntaken.”

IP-telefoons

Alaa Saayed, ICT industry director bij Frost & Sullivan: “Poly’s verschillende IP-telefoons voorzien in een van de beste audio-ervaringen op de markt. Het bedrijf heeft zijn portfolio de afgelopen jaren op succesvolle wijze versterkt met onder meer de introductie van nieuwe desktopmodellen. Echter zijn er ook geavanceerde features en mogelijkheden en een steengoed endpointmanagementsysteem waarmee bedrijven hun Poly-telefoons eenvoudig beheren, provisionen en updaten.”

