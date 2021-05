LG Gram-laptops komen deze maand naar Nederland

LG heeft bekendgemaakt dat het zijn lichte laptops in de Gram-lijn naar Nederland brengt. Het gaat om verschillende modellen met formaten van 14, 16 en 17 inch en 16:10-schermen.

De drie laptops dragen de Gram-naam omdat ze uitzonderlijk licht zijn voor hun formaat. Het 14″-model weegt 1kg, de 16″-variant weegt 1,2kg en de 17″-versie weegt 1,4kg. De laptops zijn iets minder dan twee centimeter dik. Alle drie de laptops hebben 16:10-schermen, al is er wel verschil in de resolutie van de schermen. Het 14″-scherm heeft een resolutie van 1920×1200 pixels, waar de twee grotere varianten 2560×1600 pixels tot hun beschikking hebben. De schermen maken gebruik van ips-technologie.

Bij alle drie de laptops is er keuze uit twee verschillende processors, meldt Tweakers. Hierbij gaat het om een Core i5-1135G7 of een Core i7-1165G7. Dit zijn beide quadcoreprocessors, maar met andere kloksnelheden. Verder hebben de laptops een NVMe-ssd van 512GB en maximaal 16GB ram.

Beschikbaarheid

De nieuwe laptops zijn vanaf 25 mei verkrijgbaar in Nederland. De prijzen lopen uiteen van 1249 tot 1699 euro. De specifieke prijslijst is als volgt:

LG Gram 14: 1249 euro voor een i5 en 8GB of 1499 euro voor een i7 en 16GB.

LG Gram 16: 1499 euro voor de i5 en 1599 euro voor de i7, beide met 16GB ram.

LG Gram 17: 1599 euro voor de i5 en 1699 euro voor de i7, beide met 16GB ram.

Laptops terug, smartphones weg

LG is terug van weggeweest in Nederland. Het bedrijf verkocht vroeger meerdere modellen in Nederland, maar toen het in 2015 met de Gram-lijn kwam, waren deze niet in Nederland verkrijgbaar. Eerder dit jaar suggereerde LG echter dat daar snel verandering in zou komen, en met de huidige aankondiging is dat officieel.

Het bedrijf verkocht tot voor kort wel zijn smartphones in Nederland. Nadat jaren van slechte verkopen van die telefoons, was LG echter genoodzaakt om de verkoop van smartphones in het geheel te staken en te stoppen met zijn smartphoneafdeling. Nadat de resterende voorraad opgemaakt is, zullen de smartphones van LG dus uit de schappen verdwijnen. Wel belooft het bedrijf nog drie jaar Android-updates uit te brengen voor de toestellen.

