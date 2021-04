LG blijft nog drie jaar Android ondersteunen

LG blijft Android nog drie jaar op recent uitgebrachte smartphones ondersteunen. Dit ondanks dat de Zuid-Koreaanse fabrikant stopt met het maken van smartphones.

Voor eindgebruikers van LG-smartphones moet de aankondiging dat de fabrikant voorlopig nog drie jaar updates zal uitbrengen van het Android-besturingssysteem als muziek in de oren klinken. Hiermee wordt het leed dat de fabrikant definitief stopt met het maken van smartphones, zoals we onlangs berichtten, wellicht een beetje verlicht.

Concreet gaat het om drie updates voor de duurdere LG-modellen vanaf 2019 tot nu. Dit zijn onder meer de G series-, de V series- , de Velvet- en de Wing-smartphones. Modellen uit 2020, zoals de LG Stylo en de K series, krijgen twee updates.

Voor de 2019-modellen is LG nu bezig met de uitrol van Android 11 en die lopen, afhankelijk van de updates vanuit Google, door tot Android 12 en 13. De 2020-modellen, die in sommige gevallen al over versie 11 beschikken, krijgen als alles volgens plan verloopt, de updates naar versie 12 en 13.

Huidige voorraad toestellen blijft ondersteund

Verder maakte LG bekend dat de smartphoneproductie nog doorloopt tot aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar. Hiermee wordt voldaan aan de bestaande contractuele verplichtingen met bepaalde telecomoperators en partners. Dit betekent ook dat klanten nog steeds de toestellen die op dit moment voorradig zijn kunnen kopen. Bepaalde toestellen krijgen voor een bepaalde tijd nog alle service support en security-updates die nodig zijn. Welke toestellen dit precies zijn, is niet bekend gemaakt.

