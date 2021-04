LG stopt met de productie van smartphones

Het Koreaanse elektronicabedrijf LG heeft bekendgemaakt zijn smartphonetak af te sluiten. Het bedrijf zag geen toekomst meer in de steeds beconcurreerde markt van smartphones en gaat zich op andere takken focussen.

In de aankondiging vertelt dat het bestuur van het bedrijf het besluit heeft goedgekeurd. Vanaf nu gaat LG zich voornamelijk richten op ‘groeigebieden’ als onderdelen voor elektrische auto’s, connected devices, smart homes, robotica, kunstmatige intelligentie en B2B-producten.

LG zegt zich ook te gaan richten op het inzetten van zijn expertise in mobiele apparaten, om te werken aan bijvoorbeeld 6G. De coretechnologieën die de mobiele tak van LG in de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld blijven in handen van LG en worden in huidige en toekomstige producten toegepast.

Bestaande toestellen blijven ondersteund worden

Het bedrijf verwacht dat het per 31 juli de telefoontak volledig heeft afgesloten. Mogelijk is er daarna nog een beperkte voorraad van reeds geproduceerde toestellen beschikbaar. Ook belooft het bedrijf door te gaan met het aanbieden van updates voor bestaande toestellen.

De upgrade naar Android 11 staat voor veel toestellen nog op de planning voor eind 2021. De upgrade is voor enkele andere toestellen al uitgerold. Ook krijgen sommige toestellen in de toekomst nog een upgrade naar Android 12, meldt XDA Developers. De website verwacht dat alleen recente dure toestellen als de Velvet, V60 ThinQ en Wing nog die laatste upgrade mogen verwachten.

Geruchten over mogelijke verkoop

Geruchten dat LG wou stoppen met zijn smartphonetak gaan al enkele maanden rond. In januari ging er een interne e-mail rond van LG-CEO Kwon Bong-Seok. Daarin vertelde hij dat het bedrijf een sobere afweging moest maken of het bedrijf door zou gaan met de smartphonetak nu de concurrentie steeds heviger wordt. LG speelde toen nog met het idee om de tak te verkopen. Het Vietnamese bedrijf Vingroup leek een logische koper.

In Europa hebben de smartphones van LG nooit aan weten te slaan. Het marktaandeel in die regio heeft een tijdje rond de 5 procent geschommeld, maar daalt inmiddels al jarenlang. In 2020 is het marktaandeel van LG in de smartphonemarkt niet boven de 2 procent gekomen. De volledige smartphonetak van LG lijdt al sinds 2015 verlies. Dat was het laatste jaar de LG een Nexus-smarphone maakte.