Sennheiser verkoopt consumententak, meer focus op pro-producten

Sennheiser heeft aangekondigd zijn afdeling voor consumentenelektronica te verkopen aan het Zwitserse bedrijf Sonova Holding AG. Beide bedrijven zijn van plan in de toekomst samen te werken onder de Sennheiser-paraplu. Hiervoor is een licentieovereenkomst opgesteld.

Onder voorbehoud van goedkeuring door regelgevende instanties, is het plan om de overname tegen het einde van 2021 af te ronden.

Sennheiser tech en gehoorapparaten

Met de acquisitie voegt Sonova koptelefoons en soundbars to aan het bestaande portfolio. Het bedrijf is een wereldwijde leverancier van medische gehooroplossingen, waaronder gehoorapparaten en cochleaire implantaten. De overname zou een interessante toevoeging kunnen betekenen aan het zogenaamde hearables-segment. In dit segment is er overlapping tussen de koptelefoon- en gezondheidsproductenmarkt. Met de acquisitie koopt Sonova er jaren aan ervaring bij van één van de marktleiders in de audio-industrie.

“We hadden niet kunnen vragen om een betere partner dan Sonova voor onze consumentenelektronicabusiness”, zegt Daniel Sennheiser, mede-CEO van Sennheiser. “Sonova is een sterk en goed gepositioneerd bedrijf. Niet alleen delen we een passie voor unieke audio-ervaringen, maar ook vergelijkbare zakelijke waarden. Dit geeft ons een uitstekende basis voor een succesvolle toekomst samen.” Mede-CEO Andreas Sennheiser voegt hieraan toe dat de gebundelde krachten van beide bedrijven een goed beginpunt zijn voor toekomstige groei. Hij is ervan overtuigd dat Sonova op de lange termijn de Sennheiser-consumentenactiviteiten zal versterken en zal zorgen voor grote groeimogelijkheden. Beide partners zien ook behoorlijke potentie in de markt voor gehoorproducten met spraakmogelijkheden en true-wireless high-end koptelefoons.

Meer focus op pro-afdelingen

Sennheiser zal zich na de overname meer gaan focussen op zijn pro audio-, businesscommunicaties- en Neumann-afdelingen. Het bedrijf is van plan op deze drie gebieden te blijven groeien en zijn positie op de markt te versterken. In februari 2021 liet Sennheiser al weten zich meer te willen richten op zijn pro-producten. Het bedrijf gaf toen al aan een koper te zoeken voor de consumentenafdeling.

