HP komt met nieuwe mobiele workstations in ZBook G8-lijn

HP heeft een serie nieuwe mobiele workstations uitgebracht in de ZBook G8-lijn. Voor het grootste gedeelte zijn de ontwerpen van de laptops ongewijzigd ten opzichte van hun voorgangers, maar is de hardware bijgewerkt naar de nieuwste Intel-processors en Nvidia-gpu’s.

De ZBook-lijn is een serie krachtige zakelijke laptops, bedoeld voor gebruikers die extra snelle computers nodig hebben. Denk hierbij aan ontwerpers, data scientists en architecten. De laptops zijn uitgerust met extra tools van HP voor extra beveiliging en functionaliteit. Met Remote Boost kunnen gebruikers bijvoorbeeld op afstand toegang krijgen tot een workstation en HP Security Suite bestaat uit een set beveiligingsfuncties. Een daarvan is HP Tamper Lock, die de gebruiker op de hoogte stelt wanneer de onderkant van de laptop verwijderd is.

ZBook Studio G8

De ZBook Studio is een relatief compacte, maar nog steeds zeer capabele laptop, gericht op professionals die werken met software als de Adobe-suite, Autodesk of SolidWorks. Het apparaat kan worden uitgerust met maximaal een Nvidia RTX A5000-gpu of een mobiele versie van de GeForce RTX 3080. Qua processor kan de laptop worden uitgerust met maximaal een Intel Core i9 vPro-octacore van de 11e generatie. Verder kan het scherm een verversingssnelheid van maximaal 120Hz vertonen, met ondersteuning voor 100 procent van het DCI-P3-kleurengamma, gekalibreerd en wel.

ZBook Fury G8

Ook de Fury-lijn heeft een update gekregen naar maximaal de nieuwste Intel Core i9- en Xeon-processors en Nvidia RTX A5000-gpu. Deze laptop biedt een hoge mate van uitbreidbaarheid, met maximaal 128GB aan geheugen en ruimte voor zowel een m.2-ssd als een 2,5″-schijf. Het apparaat heeft een groot assortiment aan aansluitingen, waaronder Thunderbolt 4. Ook deze laptop kan worden voorzien van een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en kleurcalibratie. Hij is in twee formaten verkrijgbaar, 15 inch en 17 inch.

ZBook Power G8

De ZBook Power G8 is een wat betaalbaardere workstation. De laptop heeft een aluminium chassis en alle benodigde certificaten om te voldoen als zakelijke laptop, maar de maximale specificaties zijn minder indrukwekkend. Nog steeds is de Intel Core i9-octacoreprocessor beschikbaar, maar de snelste beschikbare gpu is een Nvidia RTX A2000 en hij kan met maximaal 64GB aan geheugen worden uitgerust.

De nieuwe laptops laten niet lang op zich wachten. De ZBook Fury G8 komt volgende maand uit en de twee andere modellen volgen een maand later, in juli.

