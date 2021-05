Lenovo introduceert Go-accessoires voor hybride werknemer

Lenovo heeft een nieuwe serie accessoires aangekondigd voor werknemers die zowel thuis als op kantoor werken. De Go-lijn bestaat uit compacte randapparaten die eenvoudig in een tas meegenomen kunnen worden.

Aanvankelijk bestaat de line-up nog enkel uit een muis en een powerbank. De muis, genaamd de Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, kan met maximaal drie apparaten tegelijk worden gelinkt en kan met een knopje van apparaat wisselen. Logitech liet eerder een vergelijkbare feature in zijn Master- en Anywhere-muizen zien.

De powerbank, die de naam Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank draagt, heeft een capaciteit van 20.000 mAh en kan 65 watt leveren. Daarmee is hij geschikt om een laptop langer uit de buurt van een stopcontact te houden. Het apparaat kan maximaal drie apparaten tegelijk van stroom voorzien. Draadloos laden is ook mogelijk.

Meer apparaten in de pijplijn

Voorlopig blijft de line-up bij deze twee apparaten, maar Lenovo belooft in de toekomst ook met een draadloos toetsenbord en een koptelefoon met actieve ruisonderdrukking te komen. Concrete aankondigingen over het toetsenbord heeft Lenovo niet gedaan, maar de koptelefoon wordt later dit jaar aangekondigd.

Beschikbaarheid

De Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse komt in juni uit voor een adviesprijs van 59,99 dollars. De Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank is rond dezelfde tijd verkrijgbaar voor een adviesprijs van 89,99 dollar. Of en wanneer de apparaten ook in Nederland beschikbaar komen, is niet bekend. Als dat gebeurt, zullen de europrijzen vermoedelijk weinig afwijken van de dollarprijzen.

Zakelijke laptops

Lenovo heeft een breed aanbod in de zakelijke IT-wereld. Naast allerlei verschillende serveroplossingen biedt het bedrijf ook de populaire ThinkPad-lijn van zakelijke laptops aan. Een kleinere en goedkopere tegenhanger daarvan is de ThinkBook. Techzine beoordeelde onlangs of de ThinkBook 14 G2 geschikt is voor de zakelijke gebruiker.

Tip: Review: Lenovo ThinkBook 14 G2, snelle laptop voor de thuiswerker