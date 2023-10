Lenovo heeft onlangs een serie van pc’s aangekondigd die Android als onderliggend besturingssysteem hebben. Dit verliep in samenwerking met Android customversie- en-beheerspecialist Esper. Het gaat hierbij om twee desktop-devices en twee robuuste IoT-devices.

Pc’s die op Android draaien zijn zeldzaam. De samenwerking tussen Lenovo en Esper, eigenlijk een reseller-overeenkomst, kan daarom als best opmerkelijk worden beschouwd. Reden voor Lenovo om de samenwerking met Esper aan te gaan, is onder meer dat in de ogen van de hardwaregigant de vraag naar pc’s met Android als OS de laatste jaren toeneemt. Onder meer om kosten te besparen, maar ook om deze te gebruiken in specifieke use-cases.

De nu gezamenlijk ontwikkelde pc-devices richten zich op de zakelijke (industriële) markt, maar ook de retailsector, de gezondheidszorg en de hospitality-wereld.

Android-desktops

Meer specifiek bestaat de samenwerking uit vier Lenovo pc-devices die zijn voorzien van een Esper-customversie van Android: Esper Foundation for Android. Ook beschikken de vier toestellen over de diverse Android-beheersoftware van de Android MDM-specialist.

De eerste uitwerking van de samenwerking is de ThinkCentre M70a. Dit is een all-in-one desktop, dus inclusief scherm. Onder de motorkap draait deze Android-pc op 12de generatie Intelprocessors, van de i3- tot aan de laatste i7-processor, maximaal 16 GB aan DDR4 3.200 MHz RAM-geheugen en 512 GB PCIe SSD aan storagecapaciteit, Daarnaast beschikt de desktop over een 21-inch scherm.

De Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 kan achter een scherm worden gemonteerd en beschikt eveneens over de laatste 12de generatie Intel-processors, tot 32 GB aan RAM-geheugen en opslagcapaciteit in de vorm van zowel een SSD tot 512 GB als een HDD tot 1 TB.

IoT-devices

Daarnaast zijn ook twee IoT pc-devices geïntroduceerd, de Lenovo ThinkEdge SE30 en de ThinkCentre M90n-1 IoT zijn robuuste edge clients. Deze pc’s kunnen eenvoudig in IoT-omgevingen worden geplaatst en dienen voor het aansturen van bepaalde activiteiten.

De Lenovo ThinkEdge SE30. Bron: Lenovo

