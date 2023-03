Lenovo zet meer in op het leveren van ondersteuning en devices voor hybride werkomgevingen. Onderdeel hiervan zijn de nieuwe 24/7 hardware-supportdienst Lenovo Premier Support Plus, AI insights en nieuwe ThinkPad-laptops.

Volgens de techgigant zijn medewerkers gebaat bij het gebruik van de juiste IT-middelen om het beste te kunnen halen uit hybride werkomgevingen en een betere gebruikerservaring te krijgen. Wanneer medewerkers deze tools hebben of daarin worden ondersteund, leveren zij meer productiviteit en wordt ook de samenwerking binnen teams veel makkelijker.

24/7 support

Vanuit deze gedachte wordt Lenovo Premier Support Plus geïntroduceerd. Het biedt medewerkers 24/7 toegang tot technische experts van de techgigant voor het oplossen van hardware-problemen, zoals problemen met laptops.

Bedrijven kunnen met de dienst flinke financiële voordelen realiseren, zo geeft Lenovo aan. Bijvoorbeeld door het verhogen van de productiviteit en het omlaag brengen van downtime. Bovendien biedt de techgigant in het kader van dit ondersteuningsprogramma, via Lenovo Device Intelligence, verschillende AI-inzichten en -modellen voor het voorspellen en tegengaan van downtime voor hun hele vloot van zakelijke laptops en desktops.

Diensten die deze AI-tools leveren, zijn onder meer alerts, inzichten en het ‘ranken’ van de eindgebruikerservaringen.

Nieuwe ThinkPads

Naast deze diensten heeft de techgigant een hele reeks nieuwe ThinkPad Windows-laptops en een Chromebook gepresenteerd. Vaak gaat het hierbij om nieuwe iteraties van bestaande modellen, maar ook af en toe een nieuw model.

De ThinkPad Z13 Gen 2 en ThinkPad Z16 Gen 2 beschikken over een AMD Ryzen 7000 series processor. Deze laptops kunnen worden uitgerust met onder meer een 2TB PCIe SSD voor zwaardere taken. De ThinkPad Z13 Gen 2 moet in juli dit jaar beschikbaar komen en kost 1.649 euro. De Z16 Gen 2 is vanaf augustus leverbaar en kost 2.249 euro.

De ThinkPad X13 Gen 4 en ThinkPad X13 Yoga Gen 4 hebben naast een 13th Gen Intel Core-processor of een AMD Ryzen 7000-processor meer mogelijkheden voor vooral mobiele medewerkers en het hybride werken. Beide devices komen in juli beschikbaar en kosten respectievelijk 1.190 euro en 1.290 euro.

Ook de ThinkPad T-series krijgt enkele nieuwe updates met de introductie van de T14 Gen 4, T16 Gen 2 en de T14s Gen 4. Deze hebben verbeterde camerafunctionaliteit en een blauw lichtscherm voor het minder vermoeien van de ogen tijdens gebruik. Deze laptops zijn ook vanaf juli dit jaar leverbaar en kosten respectievelijk vanaf 1.345 euro, 1.390 euro en 1.590 euro.

De Thinkpad L-series krijgen de nieuwe modellen L13 Gen 4, L13 Yoga Gen 4, L14 Gen 4 en L15 Gen 4. Deze modellen hebben allemaal een betere batterijcapaciteit gekregen. De laatste twee modellen beschikken ook over 2 TB aan SSD-opslag. De L13 en L13 Yoga zijn vanaf april beschikbaar en kosten vanaf 839 en 980 euro. De L14 Gen 4 en de L15 Gen 4 zijn vanaf mei te koop en kosten 775 euro en 755 euro.

Overige modellen

Ook introduceert Lenovo de Thinkpad-modellen ThinkPad E14 Gen 5 en ThinkPad E16 die op het mkb zijn gericht. Naast Intel Core- of AMD Ryzen 7000-processors beschikken de zakelijke laptops over tot 40 GB aan intern geheugen en dual SSD-storage tot een maximale capaciteit van 2 TB. Deze modellen zijn vanaf juni leverbaar en kosten respectievelijk 770 euro en 780 euro.

Naast deze laptops heeft de techgigant ook nog een hybride tablet/laptop-model en een Chromebook gepresenteerd. De op Windows 11 gebaseerde hybride tablet/laptop IdeaPad Duet 3i is vanaf juni leverbaar en kost 449 euro. De Chromebook IdeaPad Slim 3 is vanaf mei beschikbaar en kost 349 euro.

