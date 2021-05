‘Apple werkt aan nieuwe Macs met krachtigere chip’

Het is nog maar een maand geleden dat Apple een reeks nieuwe devices met zijn M1-chip onthulde, waaronder een iMac en iPad Pro. Toch zijn er nu al berichten over een nieuwe Mac line-up, die volgens insiders al in de zomer gelanceerd zou kunnen worden.

Volgens Bloomberg is Apple zich aan het voorbereiden om verschillende nieuwe Macs te lanceren. Deze zouden uitgerust zijn met snellere processoren, nieuwe designs en een verbeterde connectiviteit. De verbeterde computers zouden volgens Bloomberg deel uitmaken van Apple’s plan om Intel-chips te vervangen.

Nieuwe chip en Macs

Volgens de berichten zou de nieuwe line-up bestaan uit nieuwe MacBook Pro’s, een MacBook Air, een Mac Pro, een iMac en een Mac mini. Mensen die bekend zijn met de kwestie geven aan dat we als eerste in de zomer nieuwe MacBook Pro’s kunnen verwachten. Vervolgens zou Apple doorgaan met de lancering van een MacBook Air, een goedkopere MacBook Pro en een Mac Pro. De techgigant zou daarnaast ook werken aan een grotere iMac en een meer premium Mac mini. Alle devices zouden een door Apple ontwikkelde chip krijgen. Mogelijk gaat deze onder de naam M2, maar volgens insiders zou de chip in ieder geval veel krachtiger zijn dan de huidige M1-chip.

Wat betreft de MacBook Pro’s zou Apple van plan zijn om een 14 en 16 inch model uit te brengen met een vernieuwde behuizing en een magnetische MagSafe oplader. De laptops zouden in tegenstelling tot eerdere modellen weer uitgerust worden met HDMI en SD-kaart poorten.

Stijging Apple verkopen

Wanneer we de nieuwe computers kunnen verwachten is niet zeker, maar wat we wel weten is dat ze worden gelanceerd na een forse stijging van Apple’s computerverkopen. In het eerste kwartaal van het jaar had het bedrijf een omzet van 9,1 miljard dollar (7,4 miljard euro). Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van vorig jaar.

Deze significante stijging zien we niet alleen bij Apple. Over het algemeen is de computermarkt het afgelopen jaar behoorlijk gegroeid. Dat komt mede door gesloten scholen en het vele thuiswerken. De verkoop van Chromebooks is in het bijzonder fors gestegen.

