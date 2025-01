Apple Vision Pro-productie voorbij: is ‘spatial computing’ alweer dood?

In oktober bleek dat Apple de productie van de eigen Vision Pro-headset aan het afbouwen was. De verwachting is dat er nu helemaal geen nieuwe exemplaren van de fabrieksvloer komen. Een (veel) goedkoper model zou het tijdperk van ‘spatial computing’ alsnog kunnen inluiden. Toch moeten we daar zeer sceptisch over zijn.

De Apple Vision Pro verbaasde vriend en vijand begin 2024 met een kraakheldere display, intuïtieve gebaarbesturing en een ronduit schokkend hoge prijs. De spatial computing-headset lanceerde alleen in de VS voor 3.500 dollar. Later volgden onder meer Engeland, Australië, Frankrijk en Duitsland, maar de Benelux ontbrak. Apple-CEO Tim Cook gaf toe dat de Vision Pro een ‘early adopter’-product was, met de implicatie dat een goedkoper model (Apple Vision?) voor de grotere massa geschikt zou zijn.

Opnieuw een VR-flop

De voorspellingen voor adoptie waren binnen Apple alsnog optimistischer dan de werkelijke verkoopcijfers lieten zien. Hierdoor moest de productie vanaf de zomer van 2024 worden afgeschaald, waarna een complete stop nu zou hebben plaatsgevonden. Het is een allerminst verrassende ontwikkeling voor een virtual reality (VR)-product. Hoewel Apple afstand deed van deze terminologie met ‘spatial computing’, is de mengelmoes van virtual reality (volledig digitale 3D-beelden) en augmented reality (gedeeltelijk digitale beelden met de echte wereld via externe camera’s zichtbaar) niet genoeg differentiatie.

Nieuwe aankondigingen rondom de Vision Pro bleven uit, terwijl de gebruikelijke parade van iPhones, iPads, Macbooks, Macs en Apple Watches doordenderde. Dit zorgde ervoor dat er voor consumenten en zakelijke gebruikers geen enkele motivatie was om nu al de sprong in het VR-diepe te wagen.

Geen gemeengoed

Op basis van kortstondig eigen gebruik is de Vision Pro een potentieel krachtig product. Haarfijne beelden en makkelijke aansturing zouden prima voor levendige ervaringen kunnen zorgen. Een oneindig canvas aan displays zou in combinatie met een fysiek toetsenbord een geweldige combinatie zijn voor werkprojecten. Echter is het apparaat log, luxe en voorzien van een ellendig korte accuduur, waarbij de enige redder in nood is dat je de headset überhaupt niet continu op je hoofd wil houden.

Meta probeert al geruime tijd met de eigen Quest-headsets een doorbraak te forceren op VR-gebied. Maar ook met veel vriendelijkere prijzen en evengoed imposante features blijft een wereld van 3D-vergaderen of, we noemen het toch maar weer eens, de ‘Metaverse’, uit.

Eén van de beste voorbeelden van de spaarzame vatbaarheid van VR voor de massa’s en voor zakelijke toepassingen is de stille dood van Windows Mixed Reality (WMR). Ooit geïntroduceerd met steun vanuit meerdere grote OEM’s als HP, Samsung, Dell en Lenovo, bereikte de Windows-applicatie end-of-life en is compatibiliteit inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen binnen Windows 11 24H2. Misschien maar goed ook, want Microsoft heeft het WMR-platform na grofweg een jaar aan halfbakken ondersteuning nooit meer voorzien van een update. Het laat duidelijk zien hoe nutteloos een investering in een platform met een moeilijke salespitch kan zijn. Als de instapprijs nóg hoger is, blijkt dat alleen maar problematischer.

