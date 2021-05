Chromebook-verkopen stijgen 275 procent in eerste kwartaal 2021

Volgens cijfers van de researchfirma Canalys is de verkoop van Chromebooks in het eerste kwartaal van het jaar gestegen met 275 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2020.

Deze stijging valt samen met een algehele significante groei van de computermarkt sinds 2020. Deze groei wordt grotendeels gestimuleerd door de stijging van het aantal thuiswerkers.

Significante groei Chromebook-markt

Begin januari 2021 liet Canalys-research over 2020 een groei in pc-verkopen zien van 11 procent vergeleken met 2019. Dit is de meest significante sprong in computersales sinds 2010. De groei lijkt zich echter onverminderd door te zetten. In het eerste kwartaal van 2021 registreerde het researchbedrijf 51,1 procent meer verschepingen dan een jaar geleden.

In het Chromebook-segment zien we een nog grotere groei. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met gesloten scholen vanwege de pandemie en de noodzaak voor scholieren om online lessen te volgen. Chromebooks zijn bij uitstek geschikt als schoolcomputers, vanwege de relatief lage kosten en flexibiliteit van de apparaten. Hoewel de educatieve sector verantwoordelijk is voor de meeste verschepingen in de sector, zouden Chromebooks volgens Canalys-researchanalist Brian Lynch het afgelopen jaar ook in populariteit zijn gestegen bij traditionele consumenten.

Op het moment is Hewlett-Packard de marktleider in de Chromebook-sector met een marktaandeel van 36,4 procent. De multinational wordt gevolgd door Lenovo, die goed is voor 25,9 procent van de markt. De bedrijven zagen in het eerste kwartaal van 2021 groei van respectievelijk 634 en 309 procent vergeleken met 2021. In dezelfde periode zag Samsung een astronomische groei van 2233 procent. Hiermee vergrootte de techgigant zijn marktaandeel van 1,6 procent naar 10 procent.

Laptop- en tabletverkopen

Ook in het laptop- en tabletsegment zien we stijgende verkoopcijfers. Voor laptops rapporteert Canalys een jaar-op-jaar-groei van 62 procent. Op de tabletmarkt geldt een groei van 51,8 procent. Lenovo doet het ook in het laptopsegment goed en was in het eerste kwartaal van 2021 met 24 miljoen verkochte eenheden de leider in sales. Apple volgde op de tweede plaats met 22 miljoen verkopen. In tegenstelling tot bij Chromebooks, laptops en tablets lijkt de vraag naar desktops gedaald te zijn. We zien daar een daling in verkopen van 4 procent vergeleken met vorig jaar.

Het is de vraag hoe lang de pc-industrie deze opvallende groei kan volhouden met het oog op het huidige chiptekort.