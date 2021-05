Dell komt met Latitude 7320 Detachable 2-in-1 laptop

Met het vele thuiswerken in gedachten heeft Dell Technologies de Latitude 7320 Detachable gelanceerd. Het apparaat is een laptop, die ook als tablet gebruikt kan worden door het loshalen van het toetsenbord.

Met de Latitude 7320 Detachable wil Dell een apparaat neerzetten dat overal kan worden gebruikt. Om dat te bereiken heeft het bedrijf veel aandacht besteed aan onder andere het gewicht, gebruiksgemak en de batterijlevensduur.

Specificaties Dell Latitude

De Latitude komt in verschillende configuraties, samen te stellen via de Dell website. Zo zijn verschillende 11e generatie Intel Core processoren beschikbaar met als duurste optie de i7-1180G7. Qua SSD-opslag variëren de opties van 128 GB tot 512 GB. Daarnaast kunnen kopers kiezen voor 16 GB LPDDR4X werkgeheugen en biedt de laptop de connectiviteitsopties eSIM, 4G LTE of Wi-Fi 6.

Voor videogesprekken is de laptop/tablet uitgerust met een 5 megapixel camera boven het 13 inch scherm en een 8 megapixel lens aan de achterkant. Temporal Noise Reduction (TNR) technologie zorgt hierbij voor meer helderheid en scherpte wanneer er minder licht is. Om de ogen wat meer rust te gunnen komt het apparaat verder met ComfortView Plus om de impact van blauw licht te verminderen.

Gebruiksgemak

Dell’s Express-Sign-in aanwezigheidsdetectie software zorgt ervoor dat gebruikers snel kunnen inloggen. Volgens het bedrijf zou de Latitude 7320 Detachable de enige commerciële 2-in-1 oplossing zijn met deze technologie. Dankzij de ingebouwde AI-software, Dell Optimizer, kunnen gebruikers ook relatief lang ingelogd blijven. De software zorgt voor een efficiënt batterijverbruik en beheert onder andere audio instellingen en achtergrondprogramma’s. Met Express Charge zou een lege batterij binnen een uur voor maximaal 80 procent weer opgeladen zijn.

Dell heeft ook aandacht besteed aan de batterij van de bijbehorende stylus. Deze zou binnen 30 seconden weer volledig zijn opgeladen. Een volle batterij zou goed zijn voor 90 minuten bij constant gebruik. Het opladen gebeurt door de stylus op de Latitude te leggen en om de kans op verlies te verkleinen kan de pen in het apparaat worden opgeborgen.

De Latitude 7320 Detachable is beschikbaar vanaf 1.537,86 euro exclusief btw.

