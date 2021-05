‘Apple’s App Store beleid is nodig voor de veiligheid’

Craig Federighi, senior vice president software engineering bij Apple, heeft verklaard dat er op het moment onacceptabel veel malware is die het Mac besturingssysteem target. De situatie zou nu erger zijn dan bij iOS op iPhones en iPads.

De verklaring maakt deel uit van Federighi’s getuigenis in de rechtszaak van Epic Games tegen Apple in de VS, aldus CNBS. De gameontwikkelaar beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie met betrekking tot de App Store. Grote ontwikkelaars moeten namelijk 30 procent van de opbrengsten afdragen aan Apple. Epic wil dat ook alternatieve betalingsplatformen beschikbaar worden gemaakt, om zodoende de zogenaamde “Apple belasting” te omzeilen.

Beleid nodig voor veiligheid

Apple claimt echter dat zoiets de veiligheid van het systeem zou aantasten. Federighi wijst ter onderbouwing van dit argument naar het macOS systeem. Daar kunnen gebruikers software van verschillende bronnen installeren, maar macOS zou daarom ook minder veilig zijn. Apple zou volgens de VP vorig jaar zo’n 130 verschillende malware verwijderd hebben van honderden duizenden geïnfecteerde Macs. Ter vergelijking, zouden er in 2020 maar drie soorten malware zijn gevonden op geïnfecteerde iPhones.

Federighi zou volgens CNBC tijdens zijn statement hebben aangegeven dat Apple met iOS een veel veiliger systeem wil neerzetten. Alles zou er daarbij op wijzen dat het streven ook is gelukt. De software engineer vergelijkt Mac met een auto waar je overal mee zou kunnen rijden, ook van de gebaande wegen af. Om dat te doen moet je echter wel de juiste skills hebben en een zekere mate van verantwoordelijkheid accepteren. Het iOS systeem zou echter iets moeten zijn dat zelfs kinderen veilig kunnen gebruiken.

Europese Commissie vs Apple

Ook in de Europese Unie heeft Epic Games een aanklacht ingediend tegen Apple. De ontwikkelaar is overigens niet het enige bedrijf dat problemen heeft met de gang van zaken. Zo stapte Spotify in 2019 naar de Europese Commissie vanwege het App Store beleid. Ook klaagt de muziekstreamingdienst over oneerlijke concurrentie van Apple’s eigen dienst. Inmiddels heeft de Commissie aangegeven achter de klacht de klacht van Spotify te staan.

