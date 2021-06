Intel introduceert nieuwe 11th gen chipsets voor laptops

Intel heeft tijdens het virtuele Computex-evenement een tweetal 11th gen chipsets voor laptops geïntroduceerd. Ook is aangekondigd dat de 12th gen, ‘Alder Lake’, binnenkort kan worden verwacht.

Volgens Intel gaat het bij de nieuwe 11th gen chipset-architectuur voor i5- en i7-processors om chipsets die vooral in extreem dunne en lichte laptops tot hun recht komen, onder andere voor creators. Zij kunnen profiteren van zeer snelle frame rates en 99 procent rendering van 4K frames, zelfs wanneer meerdere video’s tegelijk worden afgespeeld.

Concreet levert de nu aangekondigde 10 nanometer Core i5-1155G7 vier cores en een cache tot 8 MB. De gemiddelde kloksnelheid ligt op 2.5GHz, een enkele core kan worden versneld tot 4.5GHz en alle cores tegelijk kunnen worden opgeschroefd naar een snelheid van 4.3 GHz.

De eveneens 10 nanometer Core i71195G7 chipset beschikt over onder meer Intel Iris X graphics, vier cores, acht threads en een cache van 12 MB. De gemiddelde kloksnelheid is 2.9 GHz, terwijl een enkele core een boost naar zelfs 5.0 Ghz kan worden gegeven. De turbo-mode waarbij alle vier de cores tegelijk draaien geeft een maximale kloksnelheid van 4.6 GHz.

Voortgang Alder Lake-processors

Naast deze chipsets maakte Intel ook bekend dat de volgende, twaalfde generatie chipsetarchitectuur of ‘Alder Lake’ er binnenkort aankomt. De technologie is inmiddels aan de diverse systeembouwers verstrekt en komen binnenkort beschikbaar in zowel desktops als laptops.

De Alder Lake chipsets zijn voor Intel een belangrijke nieuwe ontwikkeling. De chipsets combineren namelijk twee core-architecturen op een vlak. De ene set cores wordt gebruikt voor het aandrijven van de chipsets, de andere wordt voor energie-efficiëntie gebruikt. Dit is vooral interessant voor laptops. Intel heeft dus nu aangekondigd dat laptops deze chipsets gaan krijgen.

Komst van 5G-device

Verder kondigde Intel tijdens het virtuele evenement nog de komst van een 5G-oplossing aan. De 5G Solution 5000 is in samenwerking met MediaTek ontwikkeld device dat pc’s 5G-connectiviteit moet geven. Meer details zijn hierover nog niet bekend.