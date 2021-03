’12e generatie Intel-processors krijgen ondersteuning voor PCIe 5.0′

Intel is hard bezig aan zijn volgende generatie Alder Lake-processors, bedoeld voor zowel desktop- als laptoptoepassingen. Volgens nieuwe geruchten bieden de nieuwe 10nm-processors ondersteuning voor ddr5-geheugen en PCIe 5.0.

Net als de vorig jaar uitgebrachte Lakefield-processors wil Intel met Alder Lake gebruikmaken van een ontwerp dat lijkt op het big.LITTLE-concept van Arm. Daarbij worden een aantal snelle cores met een aantal zuinige gecombineerd. In dit geval gaat het om maximaal acht snelle cores van de Golden Cove-architectuur en maximaal acht zuinige cores op basis van Gracemont. Omdat Gracemont geen ondersteuning heeft voor Hyperthreading, komt het aantal threads hiermee op 24 uit.

20 procent sneller

De belangrijkste vernieuwing die VideoCardz onthult, is een verbetering in single-threaded prestaties van 20 procent. Ten opzichte van welke processors die verbetering is, vermeldt de website niet. Het zou immers in vergelijking met de Tiger Lake-laptopprocessors of de Rocket Lake-desktopprocessors kunnen zijn. In multithreadprestaties zouden de nieuwe processors zelfs tot twee keer zo snel moeten kunnen zijn.

Andere vernieuwingen in Alder Lake zijn ondersteuning voor ddr5-geheugen en PCIe 5.0. Het is overigens ook mogelijk om systemen op basis van ddr4-geheugen en PCIe 4.0 samen te stellen. Lpddr4 en lpddr5 worden ook ondersteund, net als wifi 6E en Thunderbolt 4.

De nieuwe processors passen op Intels nieuwe LGA1700-socket. Deze socket heeft een andere vorm dan zijn voorgangers, waardoor bestaande koelers er niet meer op passen. De sockets zitten op moederborden met de nieuwe Intel 600 Series-chipset.

Dit jaar nog verkrijgbaar

Intel Alder Lake, die ook gemarket gaat worden als de twaalfde generatie Intel Core-processors, staat gepland om in Q4 van 2021 uit te komen. Dat is relatief kort op de elfde generatie. Rocket Lake-S werd namelijk afgelopen week aangekondigd en komt volgende week op de markt.