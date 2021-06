Sony WF-1000XM4 belooft veel betere gesprekskwaliteit

Als je de hele dag thuis zit en alle meetings virtueel zijn, dan is het prettig om sommige van die meetings of gesprekken al wandelend te doen. Zo kun je het nuttige met het aangename en het gezonde verenigen. Een probleem waar wij vaak tegenaan liepen als we dit met (volledig) draadloze hoofdtelefoons probeerden, was dat er veel klachten van de andere kant van de lijn kwamen. De gesprekskwaliteit was niet om over naar huis te schrijven. De nieuwe Sony WF-1000XM4 true wireless dopjes beloven op dit punt grote verbeteringen.

Sony maakt al sinds 2016 goede sier met haar line-up van hoofdtelefoons met ANC. Aan de bovenkant van de markt bestaat deze uit de WH-serie en de WF-serie. De WH-serie zijn de ‘traditionele’ hoofdtelefoons met schelpen over en rond de oren, de WF-lijn is true wireless, zoals dat zo mooi heet. Oftewel, twee dopjes die onderling ook draadloos met elkaar verbonden zijn. Waar de WH-serie (waarvan de eerste nog onder de oude MDR-naam is uitgebracht, de MDR-1000X) eigenlijk vanaf het begin een succes was (lees hier ons oordeel over de meest recente, de WH-1000XM4), kon dat van de WF-serie niet gezegd worden. De eerste generatie had behoorlijk wat kinderziektes. Let wel, dit was in een tijd waarin er nog maar bijster weinig volledig draadloze hoofdtelefoons waren.

Sony WF-1000XM4

Inmiddels zijn we aanbeland bij de vierde generatie van de WF-serie. Deze wordt vandaag officieel aangekondigd en gaat door het leven als WF-1000XM4. Uiteraard is er weer een nieuwe processor in de dopjes gezet die een nog betere geluidskwaliteit levert. Daarnaast heeft Sony de noise cancellation van de hoofdtelefoon verder verbeterd. Verder valt op dat de dopjes een nieuwe pasvorm hebben, wat zeker als je hem tijdens een langere vlucht wilt gebruiken, erg prettig is. Het zorgt tevens voor een nog betere isolatie en dus demping van omgevingsgeluid. Met Automatic Wind Noise Reduction moet je minder last hebben van de wind. De accuduur met ANC ingeschakeld is met 8 uur tot slot uitstekend te noemen.

Wat ons met de zakelijke pet op echter het meest aanspreekt aan de WF-1000XM4, is de geclaimde verbeteringen op het gebied van gesprekskwaliteit. Sony heeft iets ingebouwd wat het Precise Voice Pickup-technologie noemt. Zoals de naam al aangeeft, moet dit ervoor zorgen dat het je stemgeluid zeer nauwkeurig oppikt. Dit doet de technologie in samenspraak met de microfoons uiteraard, maar ook met de botgeleidingssensor. Die laatste sensor maakt gebruik van de vibraties van je stemgeluid in de botten rondom je oren. Aangezien daar verder geen ander geluid opgepikt kan worden, moet dit tot een forse verbetering leiden.

Al met al is de Sony WF-1000XM4 een product waar we best benieuwd naar zijn. We zullen dan ook zodra het mogelijk is eens proberen of er goed mee te werken valt. Hieronder voor de liefhebbers nog wat specificaties van Sony zelf: