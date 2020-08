Review: Sony WH-1000XM4, de beste headphone nu nóg beter

Sony staat sinds jaar en dag bekend als een van de beste fabrikanten van koptelefoons met actieve ruisonderdrukking. De release van de Sony WH-1000XM4 wekte dan ook meteen interesse op de redactie van Techzine. In deze review lees je alles over de nieuwe headset.

Nog niet zo lang geleden kwam de voorganger van deze koptelefoon, de Sony WH-1000XM3, als een van de winnaars van onze headphone-vergelijking uit de bus. De nadelen? Hij kon maar met één apparaat tegelijk verbinden en had een slechter dan gemiddelde belkwaliteit. Met die twee issues is Sony gretig aan de slag gegaan, en het Japanse merk heeft er nog een aantal verbeteringen bovenop gelegd.

Zo is de Sony WH-1000XM4 op papier misschien wel de ideale draadloze koptelefoon. Dat de headset ook in de praktijk goed scoort, is gezien Sony’s goede track record weinig verrassend. In deze review lees je waarom deze Sony misschien wel de beste draadloze koptelefoon tot nu toe is.

Comfortabel ontwerp blijft behouden

Never change a winning team. Dat moet de mantra voor het team achter de Sony WH-1000XM4 zijn geweest. Nergens komt dat duidelijker naar voren dan bij het ontwerp. De WH-1000XM4 is verkrijgbaar in dezelfde zilveren of zwarte kleur met koperen accenten. Er zijn maar een aantal details die verraden dat we hier met een andere headset dan zijn voorganger te maken hebben. Het ontwerp is dus nog steeds sober en zakelijk. De koptelefoon ziet er prima uit, maar is geenszins opvallend of mooi ontworpen. Overigens vinden we dat totaal geen probleem: het zorgt ervoor dat hij naadloos aansluit bij elke bedrijfscultuur.

Veel belangrijker dan het uiterlijk van de headset is natuurlijk het comfort. Dat is gelukkig uitstekend. De WH-1000XM4 is met zijn 254 gram niet te zwaar en oefent genoeg druk uit om goed te blijven zitten maar niet zoveel dat het irriteert. De oor- en hoofdkussens zijn zacht en groot genoeg. We konden de headset met gemak een hele werkdag dragen zonder hoofdpijn of andere ongemakken, wat zeker niet van iedere noise cancelling headphone gezegd kan worden. Het lichte ontwerp betekent overigens niet dat Sony op de batterij beknibbeld heeft: die gaat zo’n 30 uur mee en dat is gewoon prima.

Ruisonderdrukking nu nóg beter

Sony was al koning op het gebied van actieve ruisonderdrukking en claimt dat de WH-1000XM4 op dat vlak nog wat beter scoort. Vooral de hoge tonen zouden beter weggefilterd moeten worden. De headset lijkt constante geluiden inderdaad net wat beter te onderdrukken dan zijn voorganger, maar scoort qua spraak net minder. Pratende collega’s klinken door de WH-1000XM3 als een robot, maar zijn daardoor wel minder goed hoorbaar. De WH-1000XM4 laat stemmen natuurlijker door en onderdrukt ze daarom iets minder goed. In zijn totaliteit is de ruisonderdrukking van deze headset niet veel beter dan die van zijn voorganger, maar dat hoeft ook niet. De ruisonderdrukking van Sony’s vorige paradepaardje was immers al fenomenaal.

Sony heeft een functie ingebouwd waarmee het niveau van ruisonderdrukking wordt aangepast naar de situatie waarin je je bevindt. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de headset op kantoor stemmen goed doorlaat en de ruisonderdrukking iets minder sterk is, terwijl hij in de trein vol aan staat. De headset heeft steeds even nodig om zich aan een nieuwe situatie aan te passen. Als je hem die tijd gunt, werkt de functie behoorlijk goed. Overigens zit er ook een knop op de headset om het niveau van de ruisonderdrukking aan te passen, die zouden wij eerder gebruiken.

Heerlijke muziekkwaliteit

De muziekkwaliteit die de Sony WH-1000XM4 neerzet is ontzettend goed. De headset legt niet zoveel nadruk meer op de bas als zijn voorganger, hoewel hij nog steeds goed aanwezig is. Daardoor klinkt de headset enthousiast en energiek. Doordat de midden en hoge tonen nu wat beter tot hun recht komen, klinkt het geluid bovendien erg realistisch. Wat ons betreft houdt de WH-1000XM4 een erg goed midden tussen het energieke en dynamische geluidsprofiel dat een stevige bas met zich meebrengt en voldoende definitie in de hogere tonen.

Een nadeel op het gebied van muziekkwaliteit is dat de headset geen ondersteuning heeft voor Qualcomm’s aptX-codec. Voor hoge kwaliteit audio maakt de WH-1000XM4 gebruik van de kwalitatief betere LDAC-codec van Sony zelf. Aangezien die vanaf Android 8 standaard ingebouwd zit zullen Androidgebruikers daar geen problemen mee hebben, maar mocht je een apparaat hebben dat geen LDAC ondersteunt en wel aptX, dan zal je het met een mindere geluidskwaliteit moeten doen.

Bellen gaat beter

Een van de nadelen van de voorganger van deze headset was dat hij geen erg goede geluidskwaliteit had tijdens telefoongesprekken. Dat heeft Sony met de WH-1000XM4 opgelost. Waar we met de vorige koptelefoon van Sony nog weleens te horen kregen onverstaanbaar te zijn in een telefoongesprek, was dat met deze koptelefoon niet meer aan de orde. Het probleem dat ons stemgeluid aan het einde van de zin kort wegvalt is nog niet helemaal opgelost, maar wel zo ver teruggedrongen dat het niet meer voor een verslechterde verstaanbaarheid zorgt.

Achtergrondgeluid wordt behoorlijk netjes gecanceld tijdens telefoongesprekken en onze gesprekspartners gaven aan dat we goed te verstaan waren en warm klonken. Wie belt met de Sony WH-1000XM4 zal verder merken dat de stem van de tegenpartij ook goed klinkt.

Struikelblokken weggenomen

Hoewel de voorganger van deze headset via de app vol extra features zat, waren er hardwarematig een aantal zaken die ontbraken. Zo kon het apparaat maar met één audiobron tegelijk verbinden en bleef de muziek doorspelen als je de headset afdeed. Beide tekortkomingen heeft Sony met de WH-1000XM4 aangepakt.

Vooral de mogelijkheid om te verbinden met twee apparaten is erg fijn. Zo kun je de headset bijvoorbeeld verbinden met je laptop en je telefoon tegelijk. Muziek, Teams-meetings en eventuele andere geluiden komen dan gewoon via de computer en als je een telefoontje krijgt kun je direct via de headset opnemen.

De draagsensor werkt goed en zorgt ervoor dat je je muziek nooit meer zelf hoeft te pauzeren. Om dat pauzeren goed te regelen heeft Sony overigens nog wat functies toegevoegd. Komt een collega langs met een korte vraag? Als je je hand op de rechter oorschelp houdt, wordt geluid van buiten doorgegeven en kun je dus verstaan wat je collega te zeggen heeft. Is zelfs dat teveel moeite voor je, dan heeft Sony ook nog een functie waarmee de headset automatisch geluid van buiten doorgeeft als je zelf begint te praten. De werking van die functie is opvallend goed, maar het nut in onze ogen beperkt. Enfin, er valt wat te kiezen en je zet de optie net zo makkelijk uit.

Conclusie

Het concept van de Sony WH-1000XM4 is simpel en briljant: begin met een van de beste noise cancelling koptelefoons van de markt en pak alle nadelen aan. Dat heeft Sony succesvol gedaan, wat logischerwijze resulteert in een uitstekend product.

Qua comfort, geluidskwaliteit en kwaliteit van de ruisonderdrukking scoorde het paradepaardje van Sony al beter dan zijn concurrentie. In deze nieuwe iteratie kan de headset ook met zijn belkwaliteit en functioneel de concurrentie bijbenen en blijven er eigenlijk geen nadelen meer over. De releaseprijs van 380 euro is stevig en omdat de meeste concurrenten al wat ouder zijn, zijn die inmiddels goedkoper. Wie echter door die hoge prijs en kleine gebreken als het gemis van aptX-ondersteuning heen kan kijken, heeft aan de Sony WH-1000XM4 de perfecte headset.