Orbis Software introduceert Portal Platform voor mkb’ers

Orbis Software introduceert een Portal Platform, waarmee kleine en middelgrote bedrijven relatief snel een webportaal kunnen bouwen voor hun klanten, medewerkers of leveranciers. Het platform vereenvoudigt het ontwikkelen van een centraal punt, waar alle relevantie informatie te vinden is.

Het Portal Platform is een kant-en-klaaroplossing, waarmee mkb’ers direct een website en de bijbehorende database kunnen aanmaken. Er is geen aanvullende software of code nodig om te communiceren met eigen backoffice systemen, zoals ERP, CRM en HRM. Het webportaal kan onder andere door werknemers gebruikt worden om declaraties in te dienen, uren in te vullen of vakantiedagen aan te vragen. Klanten kunnen de dienst aan de andere kant gebruiken om de status van orders te volgen en facturen in te zien. Daarnaast zijn belangrijke documenten snel te vinden, zoals arbeidscontracten, veiligheidsprotocollen voor werknemers en privacy-documenten voor klanten.

Voordelen Orbis Software platform

Dankzij de nieuwe Orbis Software dienst, kunnen bedrijven zonder al te veel moeite profiteren van de voordelen van een webportaal. Het platform kan de werkdruk binnen een organisatie verminderen, doordat de communicatie met klanten en werknemers automatisch via het portaal verloopt. Daarnaast kunnen gebruikers documenten rechtstreeks in het portaal plaatsen. Hierdoor zijn allerlei softwarelicenties niet nodig.

“Klanten kunnen het portaal in hun eigen huisstijl uitvoeren en zelf bepalen welke databronnen ze eraan hangen. Het is heel flexibel te gebruiken. Er wordt vaak zwaarwichtig gedaan over webportalen, maar eigenlijk bestaan ze maar uit drie onderdelen: overzichten, formulieren en documenten. Gemiddeld doen softwarebedrijven er 30 tot 40 dagen over om ze te bouwen. Bij ons moet je denken aan enkele dagen in plaats van weken, tenzij er extra functionaliteiten toegevoegd moeten worden,” legt directeur Gerard Maeijer van Orbis Software uit. “Ook hoor ik vaak van bedrijven dat dit soort portalen vele duizenden euro’s moeten kosten, maar ook dat hoeft dus ook niet. Op deze manier maken we een webportaal laagdrempeliger voor het mkb. Voor een kleine binnendienst scheelt dit echt in de werkdruk.”

