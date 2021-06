Adobe breidt portfolio van 3D-ontwerptechnologie uit

Adobe heeft een nieuwe suite van oplossingen geïntroduceerd die zijn 3D-technologie voor contenttoepassingen verder uitbreidt. Met de Adobe Substance 3D Collection krijgen ontwerpers en vormgevers straks veel meer 3D-mogelijkheden en moet een de facto standaard voor 3D-ontwwrp en -vormgeving worden bereikt.

Met de komst van de nieuwe suite van 3D-ontwerp- en vormgevingstools bouwt Adobe voort op zijn bestaande oplossingen in zijn Creative Cloud-omgeving. Naast eerdere 3D-functionaliteit voor 3D printing beschikt Creative Cloud ook over diverse driedimensionale oplossingen die voortkomen uit de overnames van de 3D computer graphicsspecialist Mixamo in 2015 en van de 3D-specialisten Allegorithmic en Medium in 2019.

Nieuwe standaard voor 3D-ontwerp en -vormgeving

De introductie van de Adobe Substance 3D Collection van tools is voor Adobe eigenlijk een nieuwe standaard op het gebied van 3D-ontwerp- en vormgevingstools. Hierbij bouwt de designsoftwaregigant voort op de standaard die Photoshop en Illustrator vormen voor 2D-ontwerp- en -vormgeving. De Adobe Substance 3D Collection suite bestaat concreet uit de oplossingen Substance 3D Stager, Substance 3D Sampler, Substance 3D Painter, Substance 3D Sampler, Substance 3D Designer en de Substance 3D Asset Library.

Functionaliteit tooling

Substance 3D Stager laat ontwerpers en vormgevers eenvoudig modellen, materialen en lichtinstellingen in een 3D-omgeving samenvoegen en hiervan virtuele afbeeldingen en renderings te maken. Met Substance 3D Painter kunnen bepaalde texturen en materialen aan 3D-modellen worden toegevoegd zodat deze net echt lijken. De tool wordt ook wel de Photoshop voor 3D-modellering genoemd.

Substance 3D Sampler maakt het maken van materialen eenvoudiger. Gebruikers kunnen een foto van een object uploaden en vervolgens met diverse filters en het mixen van elementen bepaalde texturen of ander materiaal creëren. Substance 3D Designer stelt ontwerpers en vormgevers in staat om vanaf nul eigen texturen, materialen en zelfs 3D-modellen te bouwen.

Met de Substance 3D Asset Library krijgen ontwerpers en vormgevers de beschikking over duizenden vooraf geleverde texturen, materialen en objecten en lichtinvallen. Van virtuele schroevendraaiers tot vliegtuiginterieurs kunnen de 3D-specialisten deze naar eigen wens aanpassen en gebruiken in de andere tools binnen de suite.

Verder heeft Adobe voor zijn Adobe Substance 3D Collection ook een private beta versie uitgebracht van de Substance 3D Modeler-tool. Hiermee kunnen ontwerpers en vormgevers straks hun eigen 3D-objecten ontwikkelen en vormgeven. Deze tool beschikt onder meer over virtual reality (VR)-technologie.