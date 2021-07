Nieuwe Google Drive-app vervangt Backup en Sync

Google gaat twee bestaande aparte applicaties voor het synchroniseren van bestanden binnenkort samenvoegen in een enkele applicatie. De functionaliteit van de Backup-, Sync- en Drive File Stream-applicaties komt nu onder één dak in de nieuwe applicatie Drive for desktop.

Met het besluit de functionaliteit uit twee aparte applicaties in een enkele applicatie samen te voegen, brengt de techgigant consumenten- en zakelijke technologie bij elkaar. Backup en Sync richtten zich op consumenten en Drive File Stream op zakelijke gebruikers.

Functionaliteit Drive for desktop

De nieuwe applicatie Drive for desktop moet nu de beste en meest gebruikte functionaliteit uit deze twee applicaties bij elkaar brengen. De applicatie synchroniseert op de achtergrond bestanden automatisch naar de cloud. Deze bestanden worden dan -naar gelang het type- opgeslagen in Google Photos of Google Drive. Ook kan de applicatie bestanden van externe storage devices geheel geautomatiseerd in de cloud opslaan. Denk daarbij aan bestanden die afkomstig zijn van flash drives, externe harde schijven. Ook kan de nieuwe applicatie Drive-bestanden ‘spiegelen’ op desktopomgevingen.

Uitrol en beschikbaarheid

De uitrol van Drive for desktop is inmiddels begonnen, zo geeft de techgigant aan. Zakelijke gebruikers van Drive File Stream hebben al toegang tot de nieuwe applicatie. Gebruikers van Backup en Sync krijgen de komende maanden alerts om naar de nieuwe applicatie over te stappen. Drive for desktop is beschikbaar voor zowel Windows als macOS.