Adv: MSI Creator Z16 moet zintuigen prikkelen

MSI heeft met de nieuwe MSI Creator Z16 een laptop in de markt gezet voor de creatieve professional. Onder de noemer “Tech meets Aesthetic”, technologie ontmoet esthetiek, oftewel het waarnemen middels zintuigen, legt MSI de lat hoog. Dit is namelijk niet zomaar een laptop, het is een compleet werkstation in de form-factor van een laptop.

De MSI Creator Z16 beschikt over een modern ontwerp van aluminium met afgeronde hoeken en netjes afgewerkte randen. Qua ontwerp beschikt de laptop over alles wat je mag verwachten van een high-end moderne en stijlvolle laptop. Die basis heeft MSI goed gelegd met de MSI Creator Z16. Uiteindelijk maakt dit werkstation het verschil met zijn specificaties.

Prachtig scherm

Het 16 inch 120 Hz scherm met WQHD-resolutie (2560 x 1600 pixels) biedt genoeg ruimte voor creatieve toepassingen. Aangezien de laptop is gericht op de professionele gebruiker is het scherm wat groter gemaakt dan de gemiddelde laptop. Ook wordt DCI-P3 voor 100 procent ondersteund, waardoor de kleurechtheid van het scherm uitstekend is. Vandaag de dag is 13 a 14 inch meer de norm. Ondanks het grotere scherm heeft MSI het gewicht wel grotendeels beperkt weten te houden met 2,3 kilogram.

Bij de creatieve professional draait het om prestaties

Een mobiel werkstation als de MSI Creator Z16 moet onder de streep kunnen presteren. Dat is voor de creatieve professional een vereiste. De MSI Creator Z16 beschikt daarvoor over Intel-processoren uit de 11-generatie H-serie. Deze zijn een stuk krachtiger dan de standaard U-serie die in laptops is te vinden. Er kan gekozen worden uit verschillende configuraties. De basisversie heeft al een krachtige Core i7 processor, maar de extreem krachtige Intel Core i9 behoort ook tot de mogelijkheid. Gecombineerd met 16 of 32GB aan werkgeheugen en een Nvidia GeForce RTX 30 grafische kaart verandert de laptop in een krachtig werkstation. Doordat we kunnen spreken over een echt powerhouse heeft MSI ook qua accucapaciteit er een schepje bovenop gedaan. Dit model beschikt over een 90Whr-accu, zodat de accu niet binnen enkele uren leeg is. Ook wordt een krachtige 180 watt acculader meegeleverd, zodat de accu ook snel kan worden opgeladen.

Binnen de verschillende configuraties kan gekozen worden voor 512GB, 1TB of 2TB NVMe PCIe 4 SSD, de allernieuwste standaard. Aan de snelheid van de opslagcapaciteit zal het in elk geval niet liggen. De hoeveelheid is echt afhankelijk van het type creatieve professional. Iemand die met video werkt zal al snel richting de 2GB denken. Voor een fotografieprofessional volstaat een 1TB-versie waarschijnlijk al.

Audio/Video

Voor het afspelen van audio beschikt de MSI Creator Z16 over vier 2 watt stereospeakers van Dynaudio. Die brengen de geluidservaring op dit werkstation naar een hoger niveau. Alle modellen beschikken daarnaast ook over een ingebouwde infrarood webcam met een resolutie van 720p. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van Windows Hello en kan men biometrisch inloggen in het werkstation.

Nieuwe technologie

MSI heeft zich niet ingehouden met het ontwerpen van de MSI Creator Z16. Dit model beschikt over de allernieuwste technologieën. Dit zagen we al met de PCIe 4 SSD, maar ook is er ondersteuning voor WiFi 6E, de nieuwste versie van deze draadloze technologie. Verder is er ondersteuning voor Bluetooth 5.2, beschikt de laptop over twee USB C-poorten met ondersteuning voor Thunderbolt 4. Voor de brede ondersteuning zijn er ook nog twee USB A-poorten aanwezig en uiteraard een geheugenkaartslot, want dat is wel een vereiste voor de creatieve professional.

Nu te koop

De MSI Creator Z16 is het mobiele werkstation voor de creatieve professional die het maximale wil halen uit een mobiel systeem. Zodat er toch eenvoudig op meerdere plekken gewerkt kan worden en de laptop kan worden meegenomen. Het ontwerp en de specificaties zal veel professionals aanspreken. De MSI Creator Z16 is nu te koop bij alle bekende winkelketens.

Dit artikel betreft een advertorial in opdracht van MSI