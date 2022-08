Bij de naam MSI denk je wellicht allereerst aan gamingapparatuur, zoals moederborden, grafische kaarten en gaming laptops. Het bedrijf heeft echter ook een lijn zakelijke laptops. Wij kregen een model uit de Prestige-lijn opgestuurd om te testen of MSI ook op de zakelijke markt weet te overtuigen.

De volledige naam van de laptop die MSI opgestuurd heeft is Prestige A12SC. Dit model heeft in de bekende webwinkels een prijs zo rond de 1500 euro. Dat is op zich een vrij gangbare prijs voor een zakelijke laptop in het middensegment. De Prestige-lijn is daar ook specifiek op gericht overigens. Voor het onderste segment van zakelijke laptops heeft het bedrijf de Modern-lijn, de topmodellen van MSI zijn allemaal voorzien van de aanduiding Summit.

Binnen de 14-inch afdeling van de Prestige-lijn (er is ook een 15-inch uitvoering) is de A12SC ook de middelste in het aanbod. Eronder vinden we de Prestige 14 Evo A12M, erboven de Prestige 14 A12UC. De eerste van die twee is gericht op een zo laag mogelijk energieverbruik. Deze lijn heeft in tegenstelling tot de andere twee geen separate GPU, maar gebruikt alleen de geïntegreerde Intel Xe Graphics. Daarnaast heeft hij volgens MSI als enige van de drie een low-power 14-inch paneel. De voedingsadapter van dit model levert een vermogen van 65 watt. De andere twee modellen hebben er eentje die 100 watt levert. Dat houdt in dat die twee snelladen ondersteunen. De accu’s van alle modellen hebben namelijk dezelfde capaciteit, namelijk 53,8 Whr.

Het topmodel binnen de Prestige 14-lijn, de A12UC, onderscheidt zich maar op een punt van de Prestige 14 A12SC. Waar de A12SC een Nvidia GeForce GTX 1650 (Mobile Max-Q) aan boord heeft, gebruikt de krachtigste van de drie een beduidend krachtigere GeForce RTX 3050.

De MSI Prestige 14 A12SC

Nu we hebben globaal hebben geschetst waar je de MSI Prestige 14 A12SC moet positioneren binnen de laptopmarkt, gaan we eens iets beter kijken naar de laptop zelf. Dan valt als eerste op dat hij een zakelijke uitstraling heeft. Geen overbodige franjes dus. Zelfs het MSI-logo is niet enorm opvallend aangebracht: heel donkergrijs/zwart op iets minder donkergrijs. Verder valt op dat we hier te maken hebben met een clamshell. Dat wil zeggen, je kunt het scherm geen 360 graden draaien. Het is wel mogelijk om het 180 graden om te klappen, waarmee toetsenbord en scherm dus plat op de ondergrond liggen.

Het feit dat de MSI Prestige 14 A12SC een clamshell is, betekent dat je hem niet als ’tablet’ kunt gebruiken of in tentvorm kunt plaatsen. Het model dat wij hebben getest beschikt ook niet over een touchscreen. Volgens de documentatie van MSI zelf is deze optie wel beschikbaar overigens. Zeker in combinatie met het clamshell-design lijkt ons een touchscreen niet heel logisch op deze laptop. Je kunt hem immers toch niet als tablet plaatsen. Aan de andere kant merken we dat we toch best regelmatig gebruikmaken van een touchscreen op een laptop in de ‘normale’ stand. Dus het heeft ook voor clamshell-laptops wel enig nut.

Het ontbreken van een touchscreen zorgt er overigens wel mede voor dat de Prestige 14 prettig licht en draagbaar is. Hij weegt niet meer dan 1,27 kilo. Met een touchscreen komt daar toch al snel een gram of 200 bij. Het lichte metaal waar de Prestige 14 van is gemaakt helpt hier ook bij overigens. Gek genoeg heeft deze laptop geen extreem slank uiterlijk wat ons betreft. Als we hem vergelijken met een Dell Latitude 9420 die we hebben liggen, is hij duidelijk wat grover qua features. De Dell is wel 200-300 gram zwaarder overigens.

Mat Full HD paneel

Laten we nog even doorgaan met het bespreken van het scherm. Het is zoals al aangegeven geen touchscreen. Verder is het allemaal tamelijk gangbaar. De MSI Prestige 14 A12SC gebruikt een paneel met een resolutie van 1920×1080 pixels. Een 16×9-paneel dus, niet het in zakelijke kringen (en daarbuiten) ook nog altijd behoorlijk populaire 16×10.

Op een diagonaal van 14 inch is Full HD wat ons betreft uitstekend overigens. In theorie heb je met een 4K- of QHD-paneel op dit formaat de mogelijkheid om een nog scherper beeld te krijgen door middel van het slim combineren van individuele pixels. Dit kan handig zijn als je veel aan de slag gaat met beeldbewerken en gerelateerde activiteiten. Dat is echter niet de doelgroep van de Prestige-lijn. Daarvoor heeft MSI onder andere de Creator(Pro)-serie in het assortiment.

Belangrijk voor het beoogde gebruik van de MSI Prestige 14 A12SC onderweg is verder ook dat het paneel een matte afwerking heeft. Dat zorgt er weliswaar voor dat de kleuren iets minder van het scherm spatten dan bij een glanzend paneel, maar levert onderaan de streep wel een veel fijnere werkervaring op. Je hebt met deze laptop geen last van invallend licht en dergelijke. Je kunt er in principe overal op een goede manier mee werken zonder dat je last hebt van reflecties en slecht zicht op je scherm.

Aansluitingen van de MSI Prestige 14 A12SC

Kijken we naar de aansluitingen, dan zien we daar ook de moderne insteek die MSI heeft gekozen. Toegegeven, er zit nog een USB-A-aansluiting op, dat is wellicht niet het meest modern (maar wel nog altijd erg fijn om te hebben). We zien echter geen HDMI-aansluiting terug op deze laptop. Die zit op veel andere zakelijke laptops nog wel. Bij de MSI Prestige A12SC heb je aan de ene kant MicroSD, USB-A en een audiojack tot je beschikking. MicroSD op een laptop hebben wij nooit zo begrepen, maar dat betekent niet dat het voor iedereen een nutteloze aansluiting is natuurlijk. Hij zit verder ook niet in de weg, dus een probleem is het sowieso niet.

Wat betreft de USB-A-aansluiting spreken de website van MSI en de handleiding van deze laptop elkaar tegen. Op de website staat dat we hier te maken hebben met USB 3.0 Gen1, de handleiding heeft het over Gen2. De eerste heeft een bandbreedte van 5 Gbps, de tweede van 10 Gbps. In de praktijk is bandbreedte voor het gebruiksdoel van USB-A tegenwoordig wellicht niet meer enorm belangrijk. Althans, wij sluiten er over het algemeen receivers voor randapparatuur zoals headsets, toetsenborden en muizen op aan en heel af en toe nog eens een USB-stick. Heb je nog een USB-A externe harde schijf waar je veel gebruik van maakt en waarvoor je een hoge bandbreedte moet hebben, dan is dit verschil in bandbreedte wel fors.

Aan de andere kant zitten de twee manusjes van alles op het gebied van aansluitingen. Hier is tweemaal Thunderbolt 4 beschikbaar. Beide zijn identiek qua gebruiksdoel. Je kunt beide aansluitingen gebruiken om de laptop op te laden. We zien bij andere laptops nog vaak dat slechts een van de Type-C/Thunderbolt-aansluitingen dit ondersteunt. Wel zo handig dat het niet uitmaakt welke poort je kiest wat ons betreft. Verder kun je tot 40 Gbps over deze aansluitingen sturen. Daarmee is het geschikt voor het aansluiten en van monitoren tot 8K. Volgens de specificaties van Thunderbolt 4 ondersteunt deze USB4, PCIe, HDMI en DisplayPort. Je kunt via deze poorten ook aangesloten apparaten opladen, aan maximaal 15 W. Is de laptop niet verbonden met het stroomnet, dan valt dit terug tot 7,5 W.

Stijlvol en ergonomisch design

We haalden het hierboven al even aan. De MSI Prestige 14 A12SC heeft een moderne uitstraling. Het matte donkergrijs geeft het geheel ook de nodige klasse. Het is zeker een laptop waarmee je voor de dag kunt komen in het openbaar. Het mag dan niet de meest slanke laptop zijn die we hebben gezien in de afgelopen tijd, hij is wel lekker licht. Dat is natuurlijk altijd prettig.

MSI heeft er verder voor gekozen om de laptop bij het openklappen ook meteen enigszins onder een hoek te zetten. Dat wil zeggen, de onderkant van het paneel duwt het toetsenbord bij het scharnier licht omhoog. Deze designkeuze heeft twee bijkomstigheden. Allereerst staat het toetsenbord hierdoor onder een hoek van vijf graden. Dat moet voordelen bieden op het gebied van ergonomie, tijdens het typen en het anderszins bedienen van het toetsenbord. Voor zover wij weten, klopt dit ook. Een hoek tussen de vijf en de twaalf graden wordt doorgaans aangeraden voor optimale ergonomie.

De tweede bijkomstigheid van de hoek die de laptop maakt als je het scherm openklapt, heeft te maken met koeling. Zeker bij een machine zoals de MSI Prestige 14 A12SC, waar een separate grafische kaart inzit, is het belangrijk dat deze zijn warmte goed kwijt kan. Door extra ruimte te creëren onder de laptop, is dat beter mogelijk dan wanneer hij plat op de ondergrond zou liggen. De onderkant van de laptop is verder ook voorzien van heel veel perforatie, dat helpt vanzelfsprekend ook. Dat zorgt er als prettige bijkomstigheid ook nog eens voor dat er wat gewicht bespaard wordt, maar dat terzijde.

Dedicated GPU, moderne CPU

Uiterlijk en zeker ergonomie zijn zonder twijfel belangrijk. Uiteindelijk gaat het er echter ook om wat er onder de motorkap zit. Allereerst gaat het dan om de hardware. Op dat punt hebben we hierboven al opgemerkt dat de MSI Prestige 14 A12SC over een separate GPU beschikt. Deze GeForce GTX 1650 (Mobile Max-Q) is een paar jaar oud (begin 2020), maar duidelijk krachtiger dan de ingebouwde Intel Iris Xe grafische processor in de Intel-CPU.

Verwacht van de GTX 1650 (Mobile Max-Q) overigens geen wonderen op het gebied van gaming. Hij ondersteunt bijvoorbeeld geen ray tracing. Hiermee kun je de belichting binnen games naar een hoger niveau brengen. Daarvoor moet je naar de RTX-lijn van Nvidia (de ‘RT’ staat voor ray tracing) en dus naar de MSI Prestige 14 A12UC, als je in deze lijn van MSI wilt blijven. Daar zit een GeForce RTX 3050 in. In hoeverre een zakelijke laptop geschikt moet zijn om mee te kunnen gamen, kun je je natuurlijk afvragen. Voor alledaags zakelijk gebruik (en eventueel een casual spelletje tussendoor) volstaat de GTX 1650 (Mobile Max-Q) prima. De toevoeging Max-Q betekent verder ook nog dat hij iets minder krachtig en dus zuiniger is dan de gewone GTX 1650 Mobile. Het zou dus ook niet te veel belasting voor de GPU op moeten leveren.

Als CPU heeft MSI in de Prestige 14 A12SC gekozen voor de Intel Core i7-1280P. Dit is er eentje uit de 12e en tevens meest recente generatie. Hij is sinds begin dit jaar (2022) op de markt. Je kent deze generatie wellicht ook als Intel Alder Lake. De algemene consensus in de markt is dat de 12e generatie een stevige stap voorwaarts is. De Core i7-1280P is het topmodel uit het P-segment voor laptops. In het algemeen komt het P-segment na Alder Lake-HX en Alder Lake-H op het gebied van prestaties. Alder Lake-P is dan weer boven Alder Lake-U geplaatst. De Core i7-1280P heeft 6 zogeheten Performance-cores (met HyperThreading) en 8 Efficient-cores. Dat betekent in totaal 14 fysieke cores en dankzij HyperThreading van de P-cores in totaal 20 virtule cores/threads. Dat is zonder meer indrukwekkend.

Kijken we naar de overige componenten, dan zien we 16 GB aan werkgeheugen (van SK Hynix). Dat is netjes. We hanteren zelf altijd een minimum van 8 GB, maar 16 GB heeft de voorkeur. De SSD is er eentje van Micron met een capaciteit van 500 GB. Als liefhebbers van alles wat met netwerken te maken heeft, krijgen we tot slot een glimlach op ons gezicht van de wifi-adapter. Dat is namelijk een Killer-kaartje dat geschikt is voor Wi-Fi 6E. Het betreft hier de AX1675i. Toegegeven, Killer-nic’s hebben wellicht niet meer de aantrekkingskracht die ze hadden voordat Intel deze leverancier overnam, ze bieden nog altijd veel configuratiemogelijkheden.

Lees ook vooral ons uitgebreide artikel over Wi-Fi 6E (en de voorlopers ervan) door als je meer wilt weten over deze standaard.

Software

De MSI Prestige 14 A12SC draait vanzelfsprekend op Windows. Het gaat op ons testmodel om Windows 11, maar dan wel de Home-editie. Dat is op het eerste gezicht toch een beetje gek, als je bedenkt dat het bedrijf zich met dit product richt op de zakelijke markt. Aan de andere kant, er zullen ongetwijfeld behoorlijk wat ondernemers zijn, zelfstandig of aan het hoofd van een relatief kleine organisatie, die aan de Home-editie genoeg hebben. Je mist dan wel BitLocker, maar de encryptie kun je ook op andere manieren regelen, mocht je dat willen. Ook Windows Information Protection, voor het beschermen van applicaties en data, is geen onderdeel van Windows 11 Home.

Ben je als groter bedrijf of enterprise op zoek naar nieuwe laptops, waar je ook de nodige beheer en deployment-opties op hebt en die je op kunt nemen in je Active Directory, dan moet je uiteraard richting Windows 11 Pro. Vandaar ook dat MSI de Prestige 14 A12SC ook met deze professionele variant kan leveren. Daar staat dan waarschijnlijk en hopelijk niet ook een installatie van NortonLifeLock op. Daar werden wij wel geregeld door lastig gevallen tijdens onze test. Je krijgt werkelijk van iedere potentieel bedreigende gebeurtenis een melding in je systeemvak. Daar worden wij niet zo vrolijk van. Voor grote organisaties zal het al dan niet aanwezig zijn van een dergelijke applicatie sowieso niet meespelen. Die wipen doorgaans de machines die ze kopen en zetten er een nieuwe, kale installatie op die meteen wordt opgenomen in een oplossing voor apparaatbeheer.

Op het gebied van software willen we tot slot ook nog even MSI Center Pro benoemen. Hiermee heeft MSI een combinatie van configuratiemogelijkheden, hardwaretests en diagnostische informatie samengepakt in een enkele applicatie. Het idee is dat je middels deze applicatie je pc optimaal kunt laten functioneren. Je ziet hier systeminformatie, maar kunt ook SSD en RAM opschonen en alle hardware aan buiten- en binnenkant van de MSI Prestige 14 A12SC scannen op fouten. Een speciale vermelding hier verdienen de opties die MSI biedt die gebruikmaken van de MSI AI Engine. Zo kun je deze engine aan het werk zetten om noise cancellation te doen op zowel speaker als microfoon. Je kunt hem ook gebruiken om de laptop zelf te laten bepalen of hij zich moet richten op het leveren van de beste prestaties, accuduur, geluidsniveau en dergelijke.

MSI Prestige 14 A12SC in de praktijk: goede werkplek

Over onze ervaringen met de MSI Prestige 14 A12SC kunnen we kort zijn. Die zijn goed. Het is zoals al aangegeven een prettig lichte laptop. Als je zoals wij veel op pad bent, is dat erg fijn. Ieder onsje dat eraf kan, is dan mooi meegenomen. De nadruk op het lage gewicht lijkt wel een beetje ten koste te zijn gegaan van de stevigheid van de laptop. Niet dat hij breekbaar aanvoelt, maar we kunnen de behuizing toch eenvoudig indrukken. Het toetsenbord veert ook iets door. Geen enorm probleem verder, maar wel iets wat we hier willen benoemen.

Het is prettig werken op de Prestige 14 A12SC dankzij het matte paneel. MSI levert met MSI True Color een applicatie mee waarmee je dit vrij gedetailleerd naar eigen smaak of noodzaak in kunt richten. Er zijn enkele presets beschikbaar. Standaard staat hij op sRGB, maar je kunt ook kiezen voor Office, Movie en Anti-blue. Bepaal je het liever helemaal zelf, dan kun je voor de Customize-optie gaan. We hebben de maximale helderheid van het paneel verder niet gemeten, maar zijn in de meerdere weken dat we ermee hebben gewerkt geen situatie tegengekomen waarin we het niet af konden lezen. Hier helpt het matte paneel vanzelfsprekend ook bij. Mocht je wel graag je scherm doormeten en kalibreren, dan kan dat ook trouwens. Daarvoor heeft MSI een speciale pagina toegevoegd aan de MSI True Color-applicatie.

Prettig werken doe je niet alleen op een goed beeldscherm. Het toetsenbord speelt eveneens een belangrijke rol. De MSI Prestige 14 A12SC scoort op dit onderdeel ook de nodige punten. Het is een fijn toetsenbord met prettige aanslagen (ondanks het lichte doorbuigen). Het typt dus lekker en is voorzien van verlichting. De lay-out van het toetsenbord is wel even wennen. De delete-knop zit rechts naast de backspace-knop. We drukten per abuis behoorlijk vaak de verkeerde knop in tijdens het typen. Verder is het ook opvallend dat rechter control-toets is gecombineerd met de functietoets. Dat levert twee vrij kleine knopjes op. Je kunt er overigens voor kiezen om de Windows-toets en de functietoets om te wisselen. Dan heb je dus wel een full-size functietoets, maar een kleine Windows-toets. Zonder meer een pluspunt van het toetsenbord zijn de grote cursortoetsen. Daar kunnen veel andere fabrikanten nog iets van leren.

Het touchpad onder het toetsenbord verdient hier ook een bijzondere vermelding. Dat is namelijk niet alleen responsief en prettig in gebruik. Het is ook een centimeter of drie breder dan je van veel andere laptops gewend bent. Dat maakt het beter bereikbaar. Het touchpad is dermate breed dat MSI er met gemak een vingerafdruklezer in heeft kunnen verwerken zonder dat dit ten koste gaat van het gebruiksgemak.

Nu we het toch over biometrische componenten hebben, willen we ook de infraroodwebcam niet onbenoemd laten. Hiermee kun je zoals bekend via Windows Hello een laptop ontgrendelen. Op zich is dat niet zo overdreven interessant, want al op heel veel laptops beschikbaar. Op de MSI Prestige 14 A12SC werkt hij echter erg goed, is onze ervaring. Waar we op een veel duurdere Dell Latitude 9420 nogal eens onze toevlucht moeten nemen tot het ouderwets inloggen met een pincode, omdat de gezichtsherkenning niet werkt, hebben we dat bij de MSI Prestige 14 A12SC maar een doodenkele keer moeten doen. Als er echt veel te veel invallend licht was bijvoorbeeld.

Tot slot van deze sectie over de prestaties van de MSI Prestige 14 A12SC in de praktijk moeten we het vanzelfsprekend ook nog even over de accuduur hebben. Die is ruimschoots voldoende om een dag ons werk op te kunnen doen. Dat werk bestaat niet uit het draaien en gebruiken van enorm zware applicaties draaien. De zwaarste die we gebruiken is een fotobewerkingsprogramma. Wel hebben we over het algemeen heel veel vensters en tabbladen openstaan en staat hij langere tijden aan een stuk aan, bijvoorbeeld als we een verhaal aan het uitwerken zijn of een paar uur bij een keynote zitten. Aan het einde van zo’n dag zit er dan doorgaans nog voldoende in de accu om ook ’s avonds nog even te kunnen werken. Al met al dus een ruime voldoende op het gebied van accuduur wat ons betreft.

Conclusie

Met de Prestige 14 A12SC heeft MSI een uitstekende laptop op de markt gezet. Het is niet de dunste die we ooit vast hebben gehad en echt bijzonder ziet hij er verder ook niet uit. Stijlvolle onopvallendheid is een term die bij ons boven komt drijven. De keuze om geen full-size HDMI-poort aan te bieden, maar alles via de Thunderbolt-aansluitingen te laten, is te verdedigen. Het betekent echter wel dat gebruikers rekening moeten houden met meenemen van verloopjes en/of kabeltjes om overal een extern paneel of projector aan te kunnen sluiten.

De Prestige 14 A12SC valt onderaan de streep vooral op door zijn relatief lage gewicht. Dat is wat ons betreft een van de grootste pluspunten van deze laptop. Dit lage gewicht koppelt hij aan goede prestaties dankzij de nieuwste generatie Intel Core i7-processor. De dedicated grafische kaart van Nvidia is niet heel bijzonder, maar kan wel net dat extra beetje grafische rekenkracht leveren dat je onderweg nodig hebt.

De MSI Prestige 14 A12SC levert daarnaast ook goede prestaties als het gaat om de accuduur. Een werkdag algemeen zakelijk gebruik kan hij in de praktijk prima aan. Mocht je hem wel tussendoor op moeten laden, dan gaat dat met de 100W-lader lekker snel.

Met wat interessante extra eigen software weet MSI bepaalde instellingen en configuraties ook net weer iets beter bereikbaar te maken voor de eindgebruiker. Zowel op het gebied van de weergave van het display als wat meer algemene instellingen, heeft MSI het op de Prestige 14 A12SC netjes bij elkaar gepakt. De software die bij de Killer-netwerkkaart hoort, is eveneens prettig om te hebben. Voorgeïnstalleerde software zoals de endpointsecuritytool van NortonLifeLock zitten wij niet zo op te wachten. Dat had er wat ons betreft niet bij gehoeven. De keuze op dat vlak hoort bij de eindgebruiker of de beheerder van de laptops te liggen.