‘Typefout in code Chrome OS blokkeerde devices’

Een typefout in de code van een recente Chrome OS update zorgt ervoor dat gebruikers na een reboot niet meer kunnen inloggen. Inmiddels is deze bug gepatcht, maar voorzichtigheid met rebooten is geboden.

Google geeft aan dat het de oorzaak van deze fout inmiddels heeft ontdekt. Concreet gaat het om een bug in Chrome OS versie 91.0.4472.165 die deze week even beschikbaar was. Updates naar nieuwe versies worden na een reboot altijd automatisch doorgevoerd.

De bug die het probleem veroorzaakt, is een enkele tikfout in de code van de Cryptohome VaultKeyset van het besturingssysteem. Deze keyset bevat de specifieke encryptiesleutels van de betreffende eindgebruiker. De tikfout zorgt ervoor dat een proces vastloopt en hierdoor inloggen op het getroffen device niet meer mogelijk is.

Oplossen problemen

De techgigant heeft inmiddels hard gewerkt aan een patch. Het besturingssysteem wordt met versie 91.0.4472.167 hersteld. De techgigant verwacht dat deze nieuwe OS-versie nog niet direct alle Chrome OS-gebruikers snel zal bereiken. Google raadt daarom gebruikers aan voorlopig hun devices geen reboot te geven.

Gebruikers die al wel door de foutieve update zijn getroffen, worden geadviseerd te wachten totdat hun device zelf opnieuw een update doorvoert. Anders kunnen zij hun hele device schoonvegen en alle lokale op het device opgeslagen data verwijderen. Een tweede optie is terug te keren naar een vorige versie van Chrome OS via een USB-device. Verder kunnen gebruikers hun account op het getroffen device verwijderen en de account weer aan hun device toevoegen.

De optie om het device te ‘powerwashen’ wordt gezien als de meest primaire oplossing. Aangezien Chrome OS-devices vooral data in de cloud opslaan, moet dit niet echt een probleem zijn, zo verwacht de techgigant. Inmiddels hebben wel klanten geklaagd over data die zij zijn kwijtgeraakt door de slechte update van het besturingssysteem.

De nu gevonden bug was niet het eerste probleem waarmee Chrome OS deze maand te maken kreeg. Een bug in een update van begin juli veroorzaakte bij sommige devices een grote spike in het CPU-gebruik.