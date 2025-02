Google Gemini Code Assist nu ook gratis beschikbaar

Individuele ontwikkelaars kunnen nu ook de door AI ondersteunde code-assistent Google Gemini Code Assist gratis gebruiken. Daarnaast moet de nieuwe feature Gemini Code Assist for GitHub helpen bij het automatiseren van delen van de code review workflow.

Google Gemini Code Assist is een tool die ontwikkelaars helpt met het uitleggen van code die door collega’s is geschreven of zelf code maakt vanaf het startpunt. Voor deze laatste functionaliteit hoeven gebruikers alleen maar te beschrijven wat de nieuwe code precies moet uitvoeren en in welke programmeertaal het moet worden geschreven.

De code-assistent ondersteunt alle bekende programmeertalen en werkt daarnaast ook met alle populaire code-editors van Microsoft en JetBrains.

Features gratis tier

De gratis tier laat ontwikkelaars tot 6.000 verzoeken per dag indienen of 180.000 per maand. Dit is negentig keer zoveel als de gratis tier van GitHub Copilot van Microsoft, waarmee het vanzelfsprekend de concurrentie aangaat.

De gratis versie van Gemini Code Assist laat gebruikers ook prompts maken van maximaal 128.000 tokens. Dit betekent dat het een groot contextwindow heeft, waardoor ontwikkelaars in staat zijn een verzoek om code te genereren te combineren met contextuele informatie. Denk daarbij aan programmeervoorbeelden die de code-assistent kunnen helpen met output van hogere kwaliteit.

Onder de motorkap is Google Gemini Code Assist gebouwd op het laatste Gemini 2.0 LLM van de techgigant. Dit LLM is specifiek voor coderen geoptimaliseerd. Het gebruikte model is door het analyseren en valideren van een groot aantal echte gebruikscases verder gefinetuned. Dit maakt deze versie van de code-assistent in de ogen van de techgigant beter dan ooit.

Gemini Code Assist for GitHub

Naast de gratis versie van Google Gemini Code Assist, bracht Google in preview een andere tool voor ontwikkelaars uit: Gemini Code Assist for GitHub. Met deze op AI gebaseerde assistent kunnen ontwikkelaars delen van de code review workflow automatiseren.

De intelligente assistent helpt ontwikkelaars hun pull requests automatisch samen te vatten, zodat collega’s deze makkelijker kunnen reviewen. Ook checkt de AI daarbij automatisch de nieuwe code op bugs.

Een andere feature is dat Gemini Code Assist for GitHub ontdekt of een stukje code moet worden herschreven omdat het moeilijk te begrijpen is of niet voldoet aan de best practices van een bedrijf.

De betaalde versies van Gemini Code Assist blijven ondanks de nu gratis tier gewoon bestaan. Deze versies bieden nog meer AI-features, zoals het schrijven van verzoeken voor BigQuery en het verbeteren van de AI-gegenereerde code op basis van de bestaande code van een bedrijf.

