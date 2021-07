Apps in Google Play vereisen straks privacy labels

Vanaf april 2022 gaat Google ontwikkelaars verplichten applicaties ‘privacy labels’ mee te geven. De labels moeten aangeven welke gebruikersinformatie de applicaties verzamelen en waarvoor de informatie precies wordt verzameld. Ook moeten ontwikkelaars vanaf dezelfde maand een privacy policy meeleveren, zelfs als hun applicaties geen data verzamelen.

Ontwikkelaars kunnen de gevraagde privacy-informatie vanaf nu uploaden. Zij zijn zelfs voor de juistheid van de informatie verantwoordelijk. Google gaat de aangeleverde privacy labels en informatie controleren en goedkeuren. Wanneer in april 2022 geen goedkeuring is verleend of gegeven, kunnen updates worden afgewezen of apps niet tot de Play Store worden toegelaten.

Preview

Inmiddels is er al een preview van de te vermelden privacy-informatie beschikbaar. Ontwikkelaars kunnen aangeven welke informatie wordt verzameld, of apps geen informatie met andere partijen delen en hoe de data is opgeslagen. Ook kunnen ontwikkelaars uitleggen waarvoor de data wordt gebruikt en of data verplicht moet worden geleverd om de app te laten werken. Ook geeft de lijst informatie of de app al dan niet versleuteld is en of de app aan de ‘Families’ policy van Google voldoet.

Google laat met privacy labels

Google is relatief laat met het verplichten van het meeleveren van privacy-informatie. Apple heeft deze verplichting al sinds de introductie van iOS 14. Ook hier moeten app-ontwikkelaars aangeven welke data zij verzamelen en waarvoor zij deze gebruiken. Ook moeten app-ontwikkelaars nu gebruikers de keus geven of zij toestaan dat applicaties hun gebruiksgedrag in de gaten houden.