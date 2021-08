Fox-IT onder vuur voor aanbieden spionagesoftware in Midden-Oosten

Securitybedrijf Fox-IT is in verlegenheid gebracht nu aan het licht is gekomen dat het zaken wilde doen met regiems in het Midden-Oosten. Dat niet alleen: het heeft actief software voor inlichtingendiensten aangeboden aan deze regiems. Het gaat om een tijdsperiode van 2007 tot 2011.

Follow The Money schrijft dat Fox-IT in een periode waarin volledig bekend was dat deze regiems mensen zoals politieke tegenstanders onderdrukten. Fox-IT raadde regiems in die periode Fort Fox Datadiode en FoxReplay Analist aan. Deze softwarepakketten kunnen vallen onder spionagesoftware. Datadiode zorgt dat netwerkverkeer niet in twee richtingen kan gaan, maar slechts in één richting. Hierdoor kunnen beveiligde servers niet digitaal worden aangevallen. FoxReplay Analyst gaat meer om analyse, want hiermee kan real-time dataverkeer worden geanalyseerd.

Fox-IT

Fox-IT maakt FoxReplay Analyst of Fort Fox Datadiode alleen beschikbaar voor overheden. Hoewel Fox-IT een Nederlands bedrijf is, biedt het zijn software ook aan buiten de grenzen. Dat dat ver buiten de grenzen gaat, blijkt nu uit het onderzoek van Follow The Money. Het gebruikte tussen 2007 en 2011 de reseller Advanced German Technology om bijvoorbeeld overheden in Egypte, Syrië en Saoedi-Arabië te verleiden zijn software te kopen. De familie van Bashar al-Assad bijvoorbeeld, bleek wel interesse te hebben. Bashar al-Assad is de president van Syrië die enorm veel geweld gebruikt tegen opstanden in zijn land.

Fox-IT heeft gereageerd op de aantijgingen van Follow The Money. Het geeft aan dat het geen FoxReplay Analyst heeft verkocht in het Midden-Oosten. Follow The Money meent echter dat Fox-IT-oprichter Ronald Prins en ontwerper van de software Bert Hubert dit wel hebben geprobeerd. Prins was lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), die controleert of de geheime dienst zich aan de regels hield. De AIVD gebruikt namelijk software die lijkt op FoxReplay Analyst, met als doel grote hoeveelheden internetverkeer te analyseren en exact de computeractiviteiten van iemand te repliceren. Inmiddels heeft Hubert hem daar opgevolgd.

Hoewel het ene softwarepakket volgens Fox-IT niet is verkocht in het Midden-Oosten, is Fort Dox Datadiode dat wel. Het is afwachten hoe dit verhaal zich verder ontvouwt.