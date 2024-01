Om AI-innovatie aan te jagen, is elke techspeler sterk afhankelijk van Nvidia. OpenAI-CEO Sam Altman is van plan om met Midden-Oosterse miljarden deze afhankelijkheid te verkleinen.

De chipplannen van Altman zijn niet nieuw. In november werd de berichtgeving vanuit Bloomberg hierover ondergesneeuwd door de tumult binnen OpenAI. Destijds werd Altman ontslagen en binnen korte tijd opnieuw aangesteld.

Samen met voormalig Apple-ontwerper Jony Ive zou Altman in gesprek zijn geweest met meerdere partijen. Het project zou ‘Tigris’ heten en zich nog in de beginfase bevinden. De chipplannen zijn met onder meer SoftBank, het Saoedi-Arabische Public Investment Fund (PFI) en Mubadala overlegd. Altman en Ive zijn op zoek naar tientallen miljarden. TSMC zou voor de productie moeten zorgen.

Midden-Oosten als steunpilaar biedt voor Altman hoop

Financial Times meldt dat Altman in gesprek is met een paar van de rijkste en meest invloedrijke investeerders in het Midden-Oosten. Sjeik Tahnoon, broer van de president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), zou een mogelijke partner zijn. Hij is onder andere voorzitter van de Abu Dhabi Investment Authority, dat over ruim 700 miljard euro beschikt.

Voor het Midden-Oosten geldt dat het zich in een unieke positie bevindt binnen de wereldwijde chipindustrie. Exportrestricties tussen China enerzijds en de VS/EU anderzijds plaatsen de regio in een curieus dilemma. Saoedi-Arabische beleidsmakers hebben grote ambities om van het land een “AI-hub” te maken, terwijl ook de VAE aanzienlijke investeringen heeft gedaan in bijvoorbeeld Nvidia-chips.

Het Midden-Oosten hoopt zich in bredere zin te ontplooien in de wereldwijde techindustrie, met een leidende rol op het gebied van AI als specifiek doel. Het initiatief van Altman zou daarmee vorm kunnen krijgen. Eén ding is zeker: de financiële slagkracht is er.

Nvidia-rivaal

Tigris zal niet op korte termijn een impact op de AI-wereld hebben. Het ontwikkelen van geavanceerde chips kost gevestigde namen al circa 3 jaar, waarbij zelfs bedrijven als Intel, AMD en Qualcomm niet in de buurt komen van Nvidia’s prestatieniveau. De H100-GPU houdt de gehele techindustrie in zijn greep, waarbij deze AI-hardware voor zowel het ontwikkelen als het draaien van de technologie de standaard zet.

Om die reden vechten Meta, Microsoft, Google en andere grote techspelers om een beperkte voorraad chips, waardoor de prijs per H100 tussen de 25.000 en 30.000 euro loopt.

Hoewel deze bedrijven veelal ook eigen AI-acceleratoren bouwen, is voor de hoogste prestaties en snelste innovaties Nvidia-geschut nodig. Daarnaast heeft dat bedrijf een aanzienlijk software-ecosysteem opgebouwd waar ontwikkelaars innig bekend mee zijn.

Er staat dus een grote uitdaging te wachten voor welk AI-chipproject dan ook. Voor Sam Altman zelf zal gelden dat het voorzien van OpenAI leidend is. Als dat bedrijf vanuit TSMC eigen chips kan ontvangen, heeft het daarmee wellicht een manier om de Nvidia-tekorten deels te omzeilen. Toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat er binnen een paar jaar zomaar een daadwerkelijke Nvidia-rivaal ontstaat. Daarvoor is het technologische voordeel van dat bedrijf veel te groot.

