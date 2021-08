Er komt een nieuwe OneNote for Windows-app

Microsoft komt met één app voor OneNote. Nu bestaat er een aparte OneNote-app en een OneNote for Windows 10-app, maar dat is straks verleden tijd.

De softwaremaker neemt alle verbeteringen die je in OneNote for Windows 10 kunt vinden en stopt ze in de OneNote-desktop-app. Dat gaat echter niet van de ene op de andere dag. Microsoft zegt dat het de komende 12 maanden updates naar de OneNote-desktop-app stuurt. De Office-app krijgt onder andere een visuele opfrisser, maar ook belangrijke mogelijkheden die nu alleen in de OneNote for Windows 10-app bestaan. Welke dat precies zijn, heeft Microsoft niet gezegd. Het zegt alleen dat ze eraan werken om de meest geliefde opties over te hevelen, schrijft TheVerge.

OneNote

Het gaat sowieso allemaal nog even duren voor de apps samensmelten. In de tweede helft van 2022 wordt verwacht dat gebruikers van OneNote for Windows 10 overstappen naar de desktop-app van OneNote. Gebruikers hebben dan echter nog enorm veel tijd om over te stappen. De end-of-life-datum van OneNote for Windows 10 is nu gezet op oktober 2025.

OneNote is de applicatie waarmee je notitieblokken kunt maken. Je kunt de notities in secties en pagina’s verdelen. Het idee is vooral dat je alles hierin makkelijk moet kunnen terugvinden. Het is mogelijk om notities te bewerken, er andere lettertypes voor te kiezen of tekeningen op te maken. OneNote is op allerlei apparaten beschikbaar.

Concurrentie

De aanpassingen die worden gedaan aan OneNote op Windows staan los van de andere OneNote-apps, dus op MacOS, iOS, Android en op het web zal er in eerste instantie niets veranderen. Het is puur dat Microsoft die twee losstaande apps wil samenvoegen. Mogelijk mede om een vuist te bieden tegen concurrenten als Evernote en Trello.