Microsoft vernieuwt Office voor Windows 11

De komst van Windows 11 zorgt ook voor verbeteringen voor de verschillende Microsoft-applicaties, zoals Office. De techgigant heeft nu een preview van Office for Windows 11 uitgebracht. Daarnaast draait deze applicatiesuite straks ook op Arm-processors.

De recente aankondiging van Windows 11 leidt er ook toe dat Microsoft zijn applicatieportfolio van een update gaat voorzien. De belangrijkste applicatiesuite is natuurlijk Office, vandaar dat de techgigant nu ook hiervan al een preview geeft. De nieuwe look & feel van Office is trouwens ook beschikbaar voor eindgebruikers van Windows 10.

Office for Windows 11 is een verbetering van het ontwerp. Volgens de techgigant is dit ontwerp er vooral op gericht om eindgebruikers een betere consistente ervaring te bieden binnen alle afzonderlijke Office-onderdelen. Op deze manier zouden eindgebruikers zich makkelijker op hun werkzaamheden kunnen focussen. De nieuwe Office-versie beschikt straks ook over een light/dark-modus, zodat eindgebruikers op elk moment van de dag over de juiste lichtsterkte op het scherm beschikken, waardoor zij minder vermoeid raken.

Gebruik Coming Soon-feature

De preview is nu in bèta beschikbaar voor alle Office Insiders die Beta Channel builds draaien. Met behulp van de Coming Soon-feature kunnen zij per onderdeel, Word, Excel, PowerPoint of OneNote, naar de nieuwe versie switchen of terug. Zo kunnen zij beide versies beter vergelijken. Ook Outlook heeft deze functionaliteit, maar deze moet vanuit één van de bovengenoemde Office-onderdelen worden aangestuurd. Dit geldt ook voor de Office-onderdelen Access, Project, Publisher en Visio.

Ook 64-bit versie voor ARM-processors

Naast de nieuwe look & feel, heeft Microsoft verder aangekondigd Office for Windows 11 in een native 64-bit versie voor Arm-processors uit te brengen. Dit moet vooral voordeel gaan opleveren voor het werken met grote of van veel afbeeldingen voorziene documenten. Ook ondersteunt deze versie van Office alle 64-bit toevoegingen die al bestaan of strak worden uitgebracht.

De nu uitgebrachte Arm-versie van de preview ondersteunt voorlopig alleen de Office-applicaties Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint en Word. Alle overige Office-onderdelen draaien nog in een x64 emulatiemodus. De Arm-versie van Office for Windows 11 is nu beschikbaar voor Office Insiderd die de Beta Channel Version 2106 (Build 14217.20002) draaien.

Tip: Microsoft onthult Windows 11